Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Mevlana Müzesinde tarihi "Konya minyatürleri" ortaya çıktı

Mevlana Müzesinde tarihi " minyatürleri" ortaya çıktı

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu restorasyonunda "15'inci yüzyılın 'sını" tasvir eden 6 minyatür olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 15.12.2019 12:47 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 12:48
Mevlana Müzesinde tarihi Konya minyatürleri ortaya çıktı

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu restorasyonunda "15'inci yüzyılın 'sını" tasvir eden 6 minyatür olduğu ortaya çıktı.

Mevlana Müzesinde tarihi Konya minyatürleri ortaya çıktı

Düşünceleri yüzyıllardır insanlığa ışık tutan, ilahi aşka adadığı 66 yıllık ömrü süresince insan ve hayata dair kapsayıcı eserler bırakan Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746. yılında anılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mevlana Müzesinde tarihi Konya minyatürleri ortaya çıktı

Batı dünyasında "Anadolulu" anlamına gelen "Rumi" olarak anılan Mevlana, tasavvufi öğretinin en güzel şekilde işlendiği eserleriyle insanlığa yüzyıllardır yol gösteriyor.

Mevlana Müzesinde tarihi Konya minyatürleri ortaya çıktı

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 17 Aralık 1273'te vefatının ardından yaptırılan türbesi ise günümüzde de milyonların buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Mevlana Müzesinde tarihi Konya minyatürleri ortaya çıktı

Mevlana'nın metfun olduğu Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe) ise en çok dikkati çeken bölümünü oluşturuyor.

Mevlana Müzesinde tarihi Konya minyatürleri ortaya çıktı

Kubbenin iç kısmı, kalem işi süslemeler, nakış, bezeme ve hatlardan oluşuyor. Mevlana'nın metfun olduğu Yeşil Kubbe de iç, kalem ve nakış işleri restorasyonuyla ayrı güzelliğe kavuştu.

Mevlana Müzesinde tarihi Konya minyatürleri ortaya çıktı

Titizlikle tamamlanan restorasyonda kubbenin iç kısmındaki sütunlarda "15'inci yüzyılın 'sını" tasvir eden 6 minyatür bulundu.

BİZE ULAŞIN