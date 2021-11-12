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Haberler Galeri Mevlana Sözleri - Hz. Mevlana'nın En Güzel, Resimli Kısa, Uzun, Dostluk, Özlü Ve Aşk Sözleri
Giriş Tarihi: 12.11.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 14:28

Mevlana Sözleri - Hz. Mevlana'nın En Güzel, Resimli Kısa, Uzun, Dostluk, Özlü Ve Aşk Sözleri

Mevlana sözleri ile hayat dersi almak isteyenler ya da bu özlü sözleri sevdiklerine göndermek isteyenler resimli Mevlana sözleri hakkında araştırma yapıyor. Edebi kişiliğinin yanı sıra alim ve fâkih olan Hz. Mevlana özlü sözleri ve öğütleri ile her çağda yeni nesillere yol göstermektedir. Geleceğe ışık tutan nasihatleri sayesinde hem edebi hem de manevi açıdan ders veren Mevlana'nın 7 öğüdü ve kısa, uzun seçenekli en güzel Mevlana sözleri haberimizde. İşte; 13. yüzyılda yaşayan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin akıllara kazınacak cümleleri ve dostluk, aşk konularındaki özlü resimli Mevlana sözleri!

Resimli Mevlana Sözleri - En Güzel Hz. Mevlana Sözleri ve Öğütleri

Hz. Mevlana sözleri ve nasihatleri aracılığıyla günümüzde herkesçe tanınan ve eserleri ders niteliğinde okutulan bir isimdir. Mevlana Celaleddin-i Rumi 13'üncü yüzyılda Afganistan'ın Belh şehrinde dünyaya gelmiş, Türk-İslam coğrafyasında binlerce yıl sürecek bir akımın başlatıcısı olmuştur. Kendisinden sonra pek çok edebi isim, mutasavvıf ve alim onun açtığı yoldan ilerlemiştir. Türk-İslam tarihi ve edebiyatı için bu denli önemli olan Mevlana'nın öğütleri ve nasihatleri her yaştan insan tarafından okunmakta, dünyanın dört bir yanında adı anılmaktadır. İşte kısa, uzun, resimli seçenekleriyle en güzel Mevlana sözleri ve Mevlana'nın 7 öğüdü!

Resimli Mevlana Sözleri - En Güzel Hz. Mevlana Sözleri ve Öğütleri

Resimli Mevlana Sözleri

Her şey vaktini bekler,

Ne gül vaktinden erken açar,

Ne güneş vaktinden erken doğar.

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Resimli Mevlana Sözleri - En Güzel Hz. Mevlana Sözleri ve Öğütleri

En Güzel Mevlana Sözleri

Kula bela gelmez, hak yazmadıkça... Hak bela yazmaz, kul azmadıkça...

Yarın yaparım deme! Bugün de dünün yarınıydı. Ne yapabildin?

Sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun. Sabret ki her şey gönlünce olsun.

Resimli Mevlana Sözleri - En Güzel Hz. Mevlana Sözleri ve Öğütleri

Mevlana'nın Özlü Aşk Sözleri

Dediler ki: Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.

Dedim ki: Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur?

Resimli Mevlana Sözleri - En Güzel Hz. Mevlana Sözleri ve Öğütleri

Niye üzülüp ağlarsın can?

Bırak sevmeyen gitsin.

Bekle, senin olan sana gelecektir...

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