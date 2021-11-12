Mevlana Sözleri - Hz. Mevlana'nın En Güzel, Resimli Kısa, Uzun, Dostluk, Özlü Ve Aşk Sözleri

Hz. Mevlana sözleri ve nasihatleri aracılığıyla günümüzde herkesçe tanınan ve eserleri ders niteliğinde okutulan bir isimdir. Mevlana Celaleddin-i Rumi 13'üncü yüzyılda Afganistan'ın Belh şehrinde dünyaya gelmiş, Türk-İslam coğrafyasında binlerce yıl sürecek bir akımın başlatıcısı olmuştur. Kendisinden sonra pek çok edebi isim, mutasavvıf ve alim onun açtığı yoldan ilerlemiştir. Türk-İslam tarihi ve edebiyatı için bu denli önemli olan Mevlana'nın öğütleri ve nasihatleri her yaştan insan tarafından okunmakta, dünyanın dört bir yanında adı anılmaktadır. İşte kısa, uzun, resimli seçenekleriyle en güzel Mevlana sözleri ve Mevlana'nın 7 öğüdü!