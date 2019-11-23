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  • Mutlaka izlenmeniz gereken filmler nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken 100 en iyi film..

Mutlaka izlenmeniz gereken nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken 100 en ..

Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ve sektörüne olan ilginin artmasıyla beraber çok fazla yapıldı fakat bazı var ki üstünden yıllar geçse de ilk sırada yerini korumayı başardı. Sinemaseverler üzerinden sıralaması, en iyi filmler listesi,eski en iyi filmler, gibi arama sorguları yapıyor. Aksiyon, dram, bilim kurgu, romantik ve daha birçok film türleri bulunuyor. Gelmiş geçmiş en iyi filmler sinemaseverlerin ve film eleştirmenlerinin de puanıyla başyapıt olmaya devam ediyor. Salonları doldurup izlenme rekorları kıran bu filmleri mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında yer alıyor. Zamanla bir başyapıt haline gelen filmler nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken ve sinemaseverlerden tam not almış ...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 15:25
Mutlaka izlenmeniz gereken filmler nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken 100 en iyi film..

Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ve sektörüne olan ilginin artmasıyla beraber çok fazla yapıldı fakat bazı var ki üstünden yıllar geçse de ilk sırada yerini korumayı başardı. Sinemaseverler internet üzerinden sıralaması, en iyi filmler listesi,eski en iyi filmler, gibi arama sorguları yapıyor. Aksiyon, dram, bilim kurgu, romantik ve daha birçok film türleri bulunuyor. Gelmiş geçmiş en iyi filmler sinemaseverlerin ve film eleştirmenlerinin de puanıyla başyapıt olmaya devam ediyor. Salonları doldurup izlenme rekorları kıran bu filmleri mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında yer alıyor. Zamanla bir başyapıt haline gelen filmler nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken ve sinemaseverlerden tam not almış ...

Mutlaka izlenmeniz gereken filmler nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken 100 en iyi film..

La Vita é Bella (Hayat Güzeldir) 1999 - Roberto Benigni

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Mutlaka izlenmeniz gereken filmler nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken 100 en iyi film..

Schinler's List (Schinler'in Listesi) 1993 - Steven Spielberg

Mutlaka izlenmeniz gereken filmler nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken 100 en iyi film..

The Pianist (Piyanist) 2002 - Roman Polanski

Mutlaka izlenmeniz gereken filmler nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken 100 en iyi film..

The Boy in the Striped Pajamas (Çizgili Pijamalı Çocuk) 2008 - Mark Herman

Mutlaka izlenmeniz gereken filmler nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken 100 en iyi film..

The Diary of Anne Frank (Anne Fran'in Hatıra Defteri) 1959 - George Stevens

Mutlaka izlenmeniz gereken filmler nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken 100 en iyi film..

The Book Thief (Kitap Hırsızı) 2013 - Brain Percival

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