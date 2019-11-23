Mutlaka izlenmeniz gereken filmler nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken 100 en iyi film..

Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ve sinema sektörüne olan ilginin artmasıyla beraber çok fazla film yapıldı fakat bazı filmler var ki üstünden yıllar geçse de ilk sırada yerini korumayı başardı. Sinemaseverler internet üzerinden en iyi filmler sıralaması, en iyi filmler listesi,eski en iyi filmler, gibi arama sorguları yapıyor. Aksiyon, dram, bilim kurgu, romantik ve daha birçok film türleri bulunuyor. Gelmiş geçmiş en iyi filmler sinemaseverlerin ve film eleştirmenlerinin de puanıyla başyapıt olmaya devam ediyor. Salonları doldurup izlenme rekorları kıran bu filmleri mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında yer alıyor. Zamanla bir başyapıt haline gelen filmler nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken ve sinemaseverlerden tam not almış en iyi 100 film...