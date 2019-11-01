Mutlaka izlenmesi gereken en iyi 40 aksiyon filmi nelerdir? İşte en iyi 40 aksiyon filmi...

Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ve sinema sektörüne olan ilginin artmasıyla beraber çok fazla film yapıldı. Aksiyon filmleri ise bunların başında geliyor. Sinemanın dünyanın en popüler sanatı olmasında hiç kuşkusuz aksiyon filmlerinin büyük payı var. Yedinci sanatın geniş kitlelere yayılmasında ve insanların sinema salonlarını doldurup taşırmasında başrol hep aksiyon filmlerinin oldu. Teknoloji geliştikçe gerçekçilik dozu da artan ve özel efekt desteğiyle daha da etkileyici hale gelen filmler biz izleyicileri büyülemeyi sürdürüyor. Peki en iyi aksiyon filmleri neler? İşte ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken en iyi 40 aksiyon filmi