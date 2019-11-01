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  • Mutlaka izlenmesi gereken en iyi 40 aksiyon filmi nelerdir? İşte en iyi 40 aksiyon filmi...

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi 40 filmi nelerdir? İşte en iyi 40 filmi...

Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ve sektörüne olan ilginin artmasıyla beraber çok fazla yapıldı. filmleri ise bunların başında geliyor. Sinemanın dünyanın en popüler sanatı olmasında hiç kuşkusuz filmlerinin büyük payı var. Yedinci sanatın geniş kitlelere yayılmasında ve insanların sinema salonlarını doldurup taşırmasında başrol hep aksiyon filmlerinin oldu. geliştikçe gerçekçilik dozu da artan ve özel efekt desteğiyle daha da etkileyici hale gelen biz izleyicileri büyülemeyi sürdürüyor. Peki en iyi neler? İşte ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken en iyi 40 aksiyon filmi

Giriş Tarihi: 01.11.2019 13:47 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 14:16
Mutlaka izlenmesi gereken en iyi 40 aksiyon filmi nelerdir? İşte en iyi 40 aksiyon filmi...

Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ve sektörüne olan ilginin artmasıyla beraber çok fazla yapıldı. filmleri ise bunların başında geliyor. Sinemanın dünyanın en popüler sanatı olmasında hiç kuşkusuz filmlerinin büyük payı var. Yedinci sanatın geniş kitlelere yayılmasında ve insanların sinema salonlarını doldurup taşırmasında başrol hep aksiyon filmlerinin oldu. geliştikçe gerçekçilik dozu da artan ve özel efekt desteğiyle daha da etkileyici hale gelen biz izleyicileri büyülemeyi sürdürüyor. Peki en iyi neler? İşte ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken en iyi 40 aksiyon filmi

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi 40 aksiyon filmi nelerdir? İşte en iyi 40 aksiyon filmi...

Terminator 2 (Terminator 2: Mahşer Günü, 1991)

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Mutlaka izlenmesi gereken en iyi 40 aksiyon filmi nelerdir? İşte en iyi 40 aksiyon filmi...

The Bourne Ultimatum, (Son Ültimatom, 2007)

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi 40 aksiyon filmi nelerdir? İşte en iyi 40 aksiyon filmi...

Leon (Sevginin Gücü, 1994)

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi 40 aksiyon filmi nelerdir? İşte en iyi 40 aksiyon filmi...

Lethal Weapon (Cehennem Silahı, 1987)

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi 40 aksiyon filmi nelerdir? İşte en iyi 40 aksiyon filmi...

Mad Max: Fury Road, (Çılgın Max: Öfkeli Yollar, 2015)

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi 40 aksiyon filmi nelerdir? İşte en iyi 40 aksiyon filmi...

Kill Bill (2003)

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