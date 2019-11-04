Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defile

7. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali kapsamındaki defilede mankenler, meyve motifleriyle tasarlanan sıra dışı kıyafetleri taşıdı. Mersin'de bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında düzenlenen defilede narenciye motifleriyle işlenen kıyafetler sergilendi. NARENCİYE MOTİFLİ KIYAFETLERDEN OLUŞAN DEFİLE... Sahil bandındaki defilede podyuma çıkan mankenler, limon, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyvelerin motifleriyle süslenmiş kıyafetleri tanıttı. Birbirinden ilginç 30 kıyafet yer alırken, gerçek ağaçla süslenen bir tasarım izleyicilerden ilgi gördü. Defilenin finali, Türk bayrağını yansıtan ay ve yıldız süslemeli kıyafeti taşıyan mankenle yapıldı. Vatandaşlar, defileye ilgi gösterdi.