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motifli kıyafetlerden oluşan

7. Uluslararası Festivali kapsamındaki defilede mankenler, meyve motifleriyle tasarlanan sıra dışı kıyafetleri taşıdı.

AA Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 04.11.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 15:31
Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defile

'de bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Festivali kapsamında düzenlenen defilede narenciye motifleriyle işlenen kıyafetler sergilendi.

Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defile

NARENCİYE MOTİFLİ KIYAFETLERDEN OLUŞAN DEFİLE...

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Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defile

Sahil bandındaki defilede podyuma çıkan mankenler, limon, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyvelerin motifleriyle süslenmiş kıyafetleri tanıttı.

Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defile

Birbirinden ilginç 30 kıyafet yer alırken, gerçek ağaçla süslenen bir tasarım izleyicilerden ilgi gördü.

Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defile

Defilenin finali, Türk bayrağını yansıtan ay ve yıldız süslemeli kıyafeti taşıyan mankenle yapıldı.

Vatandaşlar, defileye ilgi gösterdi.

Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defile
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Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defile
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