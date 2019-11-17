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  • Ölmeden önce mutlaka izlenmesi gereken 40 romantik film nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken 40 romantik film...

Ölmeden önce mutlaka izlenmesi gereken 40 nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken 40 romantik film...

filmleri, hikayenin iki baş karakterin aşkı üzerine temellendirildiği filmlere denir. Bu türü genelde aşk içinde yer alan bir diğer konu üzerinde geliştirilir. Böyle bir zorunluluk olmasa da aşk filmleri genelde şu konular üzerine yoğunlaşır: ilk bakışta aşk, , aşk üçgeni, aşk ve fedakarlık. Aşk filmlerinin sahip oldukları dil farklılık gösterebilir. Mutlu son ile biteceği gibi kötü bir sonla da bitebilir. Ancak aşk filmlerinin ortak özelliği, izleyicinin ağır basan duygularını uyandırmak yönündedir. film, aşk, tutku ve duygusallık odaklı konuları işleyen film türü. Romantik aşk filmleri özellikle kadınların izlemekten en çok keyif aldığı film türüdür. Hafta sonu ya da iş çıkışı bir sonbahar akşamında evde yemekten sonra keyifle bir romantik film izlemek istiyorsanız işte size en iyi 40 romantik film önerisi...

Giriş Tarihi: 17.11.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 17:23
Ölmeden önce mutlaka izlenmesi gereken 40 romantik film nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken 40 romantik film...

filmleri, hikayenin iki baş karakterin aşkı üzerine temellendirildiği filmlere denir. Bu türü genelde aşk içinde yer alan bir diğer konu üzerinde geliştirilir. Böyle bir zorunluluk olmasa da aşk filmleri genelde şu konular üzerine yoğunlaşır: ilk bakışta aşk, , aşk üçgeni, aşk ve fedakarlık. Aşk filmlerinin sahip oldukları dil farklılık gösterebilir. Mutlu son ile biteceği gibi kötü bir sonla da bitebilir. Ancak aşk filmlerinin ortak özelliği, izleyicinin ağır basan duygularını uyandırmak yönündedir. film, aşk, tutku ve duygusallık odaklı konuları işleyen film türü. Romantik aşk filmleri özellikle kadınların izlemekten en çok keyif aldığı film türüdür. Hafta sonu ya da iş çıkışı bir sonbahar akşamında evde yemekten sonra keyifle bir romantik film izlemek istiyorsanız işte size en iyi 40 romantik film önerisi...

Ölmeden önce mutlaka izlenmesi gereken 40 romantik film nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken 40 romantik film...

Titanik (Titanic, 1997)

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Ölmeden önce mutlaka izlenmesi gereken 40 romantik film nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken 40 romantik film...

Not Defteri (The Notebook, 2004)

Ölmeden önce mutlaka izlenmesi gereken 40 romantik film nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken 40 romantik film...

Kefaret (Atonement, 2007)Kırmızı Değirmen (Moulin Rouge, 2001)

Ölmeden önce mutlaka izlenmesi gereken 40 romantik film nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken 40 romantik film...

Kırmızı Değirmen (Moulin Rouge, 2001)

Ölmeden önce mutlaka izlenmesi gereken 40 romantik film nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken 40 romantik film...

Bir Zamanlar (Once, 2006)

Ölmeden önce mutlaka izlenmesi gereken 40 romantik film nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken 40 romantik film...

Kazablanka (Casablanca, 1942)

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