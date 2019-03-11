Osmanlı saray mutfağını günümüze taşıyorlar

Osmanlı saray mutfağının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade eden Ademoğlu, "Osmanlı mutfağı, dünya literatüründe il üç mutfak arasındadır. Biz Orta Asya'dan gelen Türkler olarak geldiğimiz coğrafyanın verimliliği ve kendi getirdiğimiz kültürel birikim ile çok güzel yemekleri ortaya çıkarmışız. Bu yemekleri günümüze kadar getirmişiz. Bunun gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.