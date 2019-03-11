Osmanlı saray mutfağını günümüze taşıyorlar

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Osmanlı saray mutfağında yer alan lezzetleri uygulamalı olarak öğreniyor. ADYÜ Aşçılık atölyesinde bir araya gelen yaklaşık 20 öğrenci, Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan topuz kebabından ballı mahmudiye, mutancanadan gemici böreğine kadar çok sayıda lezzeti özel bir çalışmayla usulüne uygun şekilde hazırlayıp servis ediyor. ADYÜ Aşçılık atölyesinde bir araya gelen yaklaşık 20 öğrenci, Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan topuz kebabından ballı mahmudiye, mutancanadan gemici böreğine kadar çok sayıda lezzeti özel bir çalışmayla usulüne uygun şekilde hazırlayıp servis ediyor. Osmanlı saray mutfağının önemli lezzetleri bünyesinde barındırdığını dile getiren Ademoğlu, şöyle devam etti: 'Tecrübelerimden çıkarım yaparak sahada Osmanlı mutfağının boşluğunu hissettim. Öğrencilerime kendi kültürel değerlerimizi öğretip özellikle Osmanlı mutfağını sektöre kazandırmayı hedefliyorum. Umarım öğrencilerim sektörde öncü olur. Öğrencilerimi diğer hocalar ve ekip arkadaşlarımla iyi bir şef olma yolunda yetiştirmek istiyorum.' Osmanlı saray mutfağının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade eden Ademoğlu, 'Osmanlı mutfağı, dünya literatüründe il üç mutfak arasındadır. Biz Orta Asya'dan gelen Türkler olarak geldiğimiz coğrafyanın verimliliği ve kendi getirdiğimiz kültürel birikim ile çok güzel yemekleri ortaya çıkarmışız. Bu yemekleri günümüze kadar getirmişiz. Bunun gururunu yaşıyoruz.' diye konuştu.