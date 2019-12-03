Öyle bir soruyu seyirciye sordu ki! Kim Milyoner Olmak İster 848. bölüm soru ve cevapları
Öyle bir soruyu seyirciye sordu ki! Kim Milyoner Olmak İster 848. bölüm soru ve cevapları
ATV'nin reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster 848. bölümü ile dün akşam da Türkiye'yi ekranları başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve dünyanın en çok seyredilen yarışması olma özelliğine sahip Kim Milyoner Olmak İster'de yine birbirinden ilginç anlar yaşandı. Öyle ki, 15 bin TL'lik baraj sorusunu görebilenler kadar, henüz ilk sorularda elenenler de vardı. Bir yarışmacının henüz ilk soruda seyirciye sorma joker hakkını kullanması ise oldukça çok konuşuludu. Hüzünle sevincin bir arada yaşandığı programda Kim Milyoner Olmak İster 848. bölümü soru ve cevaplarını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 03.12.2019
00:47
Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
09:07
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