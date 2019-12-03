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  • Öyle bir soruyu seyirciye sordu ki! Kim Milyoner Olmak İster 848. bölüm soru ve cevapları

Öyle bir soruyu seyirciye sordu ki! Kim Olmak İster 848. bölüm soru ve cevapları

ATV'nin reyting rekortmeni programı Kim Olmak İster 848. bölümü ile dün akşam da Türkiye'yi ekranları başına kilitledi. 'nun sunduğu ve dünyanın en çok seyredilen yarışması olma özelliğine sahip Kim Milyoner Olmak İster'de yine birbirinden ilginç anlar yaşandı. Öyle ki, 15 bin TL'lik baraj sorusunu görebilenler kadar, henüz ilk sorularda elenenler de vardı. Bir yarışmacının henüz ilk soruda seyirciye sorma joker hakkını kullanması ise oldukça çok konuşuludu. Hüzünle sevincin bir arada yaşandığı programda Kim Milyoner Olmak İster 848. bölümü soru ve cevaplarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 03.12.2019 00:47 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 09:07
Öyle bir soruyu seyirciye sordu ki! Kim Milyoner Olmak İster 848. bölüm soru ve cevapları

ATV'nin reyting rekortmeni programı Kim Olmak İster 848. bölümü ile dün akşam da Türkiye'yi ekranları başına kilitledi.

Öyle bir soruyu seyirciye sordu ki! Kim Milyoner Olmak İster 848. bölüm soru ve cevapları

'nun sunduğu ve dünyanın en çok seyredilen yarışması olma özelliğine sahip Kim Olmak İster'de yine birbirinden ilginç anlar yaşandı.

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Öyle bir soruyu seyirciye sordu ki! Kim Milyoner Olmak İster 848. bölüm soru ve cevapları

Öyle ki, 15 bin TL'lik baraj sorusunu görebilenler kadar, henüz ilk sorularda elenenler de vardı.

Öyle bir soruyu seyirciye sordu ki! Kim Milyoner Olmak İster 848. bölüm soru ve cevapları

Bir yarışmacının henüz ilk soruda seyirciye sorma joker hakkını kullanması ise oldukça çok konuşuludu.

Öyle bir soruyu seyirciye sordu ki! Kim Milyoner Olmak İster 848. bölüm soru ve cevapları

Hüzünle sevincin bir arada yaşandığı programda Kim Olmak İster 848. bölümü soru ve cevaplarını sizler için derledik.

Öyle bir soruyu seyirciye sordu ki! Kim Milyoner Olmak İster 848. bölüm soru ve cevapları
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Öyle bir soruyu seyirciye sordu ki! Kim Milyoner Olmak İster 848. bölüm soru ve cevapları
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