Pamukkale'deki cehennem kapısı ziyarete açılıyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde 2013'te gün yüzüne çıkarılan ve antik kaynaklarda 'ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak adlandırılan 'Plütonyum' (cehennem kapısı), eylülde ziyarete açılacak. Kültür mirası Pamukkale'nin en önemli merkezlerinden Hierapolis, ziyaretçilerine, birçok hastalığa şifa olduğu değerlendirilen antik termal havuzdaki tarihi sütunların arasında yüzme deneyimi yaşatıyor. Antik kent ayrıca, Hristiyanlığı yaymak için kente gelen İsa Peygamber'in 12 havarisinden biri Aziz Philippus'un anısına yapılan 'Martyrion' ve Aziz Philippus'un mezarı gibi pek çok tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan ve 'kutsal şehir' anlamına gelen Hierapolis'te İtalyan arkeologlarca 1957 yılında başlayan kazılarda birçok önemli tarihi alan literatüre girdi ve ziyaretçilere açıldı. Prof. Francesco D'Andria başkanlığındaki İtalyan kazı ekibi, 2013'te antik dünyada 'ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak kabul edilen Plütonium'u (Cehennem Kapısı) ve Pamukkale traverten havuzlarının oluşmasını sağlayan termal suların orijinal kaynaklarından birini buldu. Gün yüzüne çıkarılan yapı, o dönem arkeoloji dünyasında heyecan uyandırdı. Antik coğrafyacı Strabon'un verdiği bilgiye göre, pagan inanışının hakim olduğu antik çağda Hierapolis'teki termal suların kaynağı olan mağaradan çıkan gaz, oraya yaklaşan canlıları öldürüyor. Bu nedenle mağara, mitolojide yer altı dünyasının hükümdarı Plüton'un cehenneminin giriş kapısı olarak kabul ediliyor.