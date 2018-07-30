Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'deki "cehennem kapısı" ziyarete açılıyor

'nde yer alan 'nde 2013'te gün yüzüne çıkarılan ve antik kaynaklarda "ölüler ülkesine geçiş kapısı" olarak adlandırılan "" (cehennem kapısı), eylülde ziyarete açılacak.

AA Kültür Sanat galerileri
Giriş Tarihi: 30.07.2018 16:57 Güncelleme Tarihi: 30.07.2018 17:00
  • 1
  • 22
'deki "cehennem kapısı" ziyarete açılıyor
Pamukkale'deki cehennem kapısı ziyarete açılıyor

Kültür mirası 'nin en önemli merkezlerinden Hierapolis, ziyaretçilerine, birçok hastalığa şifa olduğu değerlendirilen antik termal havuzdaki tarihi sütunların arasında yüzme deneyimi yaşatıyor.

  • 2
  • 22
'deki "cehennem kapısı" ziyarete açılıyor
Pamukkale'deki cehennem kapısı ziyarete açılıyor

Antik kent ayrıca, Hristiyanlığı yaymak için kente gelen İsa Peygamber'in 12 havarisinden biri Aziz Philippus'un anısına yapılan "Martyrion" ve Aziz Philippus'un mezarı gibi pek çok tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 22
'deki "cehennem kapısı" ziyarete açılıyor
Pamukkale'deki cehennem kapısı ziyarete açılıyor

Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan ve "kutsal şehir" anlamına gelen Hierapolis'te İtalyan arkeologlarca 1957 yılında başlayan kazılarda birçok önemli tarihi alan literatüre girdi ve ziyaretçilere açıldı.

  • 4
  • 22
'deki "cehennem kapısı" ziyarete açılıyor
Pamukkale'deki cehennem kapısı ziyarete açılıyor

Prof. Francesco D'Andria başkanlığındaki İtalyan kazı ekibi, 2013'te antik dünyada "ölüler ülkesine geçiş kapısı" olarak kabul edilen Plütonium'u (Cehennem Kapısı) ve traverten havuzlarının oluşmasını sağlayan termal suların orijinal kaynaklarından birini buldu.

  • 5
  • 22
'deki "cehennem kapısı" ziyarete açılıyor
Pamukkale'deki cehennem kapısı ziyarete açılıyor

Gün yüzüne çıkarılan yapı, o dönem arkeoloji dünyasında heyecan uyandırdı.

  • 6
  • 22
'deki "cehennem kapısı" ziyarete açılıyor
Pamukkale'deki cehennem kapısı ziyarete açılıyor

Antik coğrafyacı Strabon'un verdiği bilgiye göre, pagan inanışının hakim olduğu antik çağda Hierapolis'teki termal suların kaynağı olan mağaradan çıkan gaz, oraya yaklaşan canlıları öldürüyor.

  • 7
  • 22
'deki "cehennem kapısı" ziyarete açılıyor
Pamukkale'deki cehennem kapısı ziyarete açılıyor

Bu nedenle mağara, mitolojide yer altı dünyasının hükümdarı Plüton'un cehenneminin giriş kapısı olarak kabul ediliyor.

BİZE ULAŞIN