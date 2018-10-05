Şanlıurfa'da keşfedildi!

Tanrı Şamaş'tan sonra Tanrıça İştar bir elinde bereketi simgeleyen başak demeti tutmakta; diğer elini de Şamaş'ın omuzuna atmıştır. Tanrıların hepsi ise kuzeye bakar şekilde resmedilmiştir. Bunlardan yola çıkarak buranın bir Sin Tapınağı olabileceği düşünülmektedir. Resimlerin önünde bir seki ana kayaya oyulmuş muhtemelen hediyelerini bu alana bırakmışlardır. Ana kayaya oyularak galeri şeklindeki dik basamaklı yapının içinde bulunan resimlerin bir benzerine şu ana kadar Türkiye'de rastlanılmamıştır. Ülkemize en yakın örnekler Irak'ın Maltai kentinde, Suriye'nin Til-Barsip şehirlerinde rastlanılmaktadır. Resimler koyu renkli boya ile ana kayaya çizilmiştir. Resimler tapınağa girenleri karşılar vaziyette resmedilmiştir" açıklamasında bulundu.