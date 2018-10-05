Şanlıurfa'da keşfedildi!

TAPINAKTA BULUNAN TANRI VE TANRIÇA TASVİRLERİ KUZEYE BAKIYOR
Şanlıurfa Müze Müdürü ve Başbük Arkeoloji Kazıları Başkanı Celal Uludağ kazılarda keşfedilen tapınak hakkında "Müze kurtarma kazısında Yeni Asur dönemine tarihlenen ana kayaya kazılmış oval bir girişe sahip merdivenlerle inilen bir tapınak yapısına rastlanmıştır. Yapının giriş kısmının sağ tarafında ana kaya üzerine resim betimlemesi sıra halinde; Çift boynuzlu Tanrı Şamaş, çift boynuzlu Yıldız Tanrısı İştar, çift boynuzlu Ay tanrısı Sin, Kanatlı disk halinde Asur, başı üstünde yıldırım demeti olan Hava Tanrıçası olmak üzere 7 adet resim betimlemesinden oluşmaktadır. Tanrıların en başında Güneş Tanrısı Şamaş elinde şimşek demeti ile kuzeye bakar şekilde resmedilmiş olup, diğer elinde de bereketi simgeleyen başak bulunmaktadır.