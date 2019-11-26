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Sokaklarda tek yumurta ikizlerini fotoğraflıyor!

Bu fotoğrafçının farklı bir özelliği var. Bu fotoğrafçının farklı bir özelliği var. Ünlü fotoğrafçı , tek yumurta ikizlerini birbirinden ayıran ufacık farklılıkları gözler önüne sermek için birbirinden güzel fotoğraflar çekiyor. Ünlü fotoğrafçı Peter Zelewski son iki yıldır tek yumurta ikizlerin dünyasını keşfediyor. ABD'li fotoğrafçı, sokaklarında tek yumurta ikizlerini bir araya getirerek, onları birbirine bağlayan özellikleri gözler önüne seriyor.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 14:48
Sokaklarda tek yumurta ikizlerini fotoğraflıyor!

Ünlü fotoğrafçı son iki yıldır tek yumurta ikizlerin dünyasını keşfediyor.

Sokaklarda tek yumurta ikizlerini fotoğraflıyor!

ABD'li fotoğrafçı, sokaklarında tek yumurta ikizlerini bir araya getirerek, onları birbirine bağlayan özellikleri gözler önüne seriyor.

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Sokaklarda tek yumurta ikizlerini fotoğraflıyor!

Fotoğraflarında ikizler arasındaki farklılıkları yakalamayı amaçlayan Zelewski, projeye başlama hikayesini şöyle anlatıyor:

Sokaklarda tek yumurta ikizlerini fotoğraflıyor!

"İkizlerin portrelerini çekmeye başladığımda en ilginç bulduğum durum şüphesiz görsellikti. Ancak seri devam ettikçe ikizlerin aralarındaki ince farklılıklar aynı derecede ilginç hale geldi."

Sokaklarda tek yumurta ikizlerini fotoğraflıyor!

İşte ünlü fotoğrafçının projesinden kareler...

Sokaklarda tek yumurta ikizlerini fotoğraflıyor!
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Sokaklarda tek yumurta ikizlerini fotoğraflıyor!
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