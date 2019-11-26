Sokaklarda tek yumurta ikizlerini fotoğraflıyor!

Bu fotoğrafçının farklı bir özelliği var. Bu fotoğrafçının farklı bir özelliği var. Ünlü fotoğrafçı Peter Zelewski, tek yumurta ikizlerini birbirinden ayıran ufacık farklılıkları gözler önüne sermek için birbirinden güzel fotoğraflar çekiyor. Ünlü fotoğrafçı Peter Zelewski son iki yıldır tek yumurta ikizlerin dünyasını keşfediyor. ABD'li fotoğrafçı, Londra sokaklarında tek yumurta ikizlerini bir araya getirerek, onları birbirine bağlayan özellikleri gözler önüne seriyor.
Giriş Tarihi: 26.11.2019
14:42
Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
14:48
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ