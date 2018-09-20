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Son 5 yılın en iyi filmleri!

Giriş Tarihi: 20.09.2018 12:15 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 12:22
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Son 5 yılın en iyi filmleri!
Son 5 yılın en iyi bilim kurgu filmleri!

Son beş yılda türe bizi bir kez daha hayran bırakan 10 bilim-kurgu filmi...

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Son 5 yılın en iyi filmleri!
Son 5 yılın en iyi bilim kurgu filmleri!

Yıldızlararası (Interstellar 2014)

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Son 5 yılın en iyi filmleri!
Son 5 yılın en iyi bilim kurgu filmleri!

Christopher Nolan'ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini de sırtladığı filmin oyuncu kadrosunda ise Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Matt Damon gibi isimler yer alıyordu.

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Son 5 yılın en iyi filmleri!
Son 5 yılın en iyi bilim kurgu filmleri!

nun yanı sıra dramatik öğeler de taşıyan filmin senaryosu Fizikçi Kip S. Thorne'nun evrendeki 'Solucan Delikleri' teorisinden ilham almıştı.

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Son 5 yılın en iyi filmleri!
Son 5 yılın en iyi bilim kurgu filmleri!

Marslı (The Martian 2015)

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Son 5 yılın en iyi filmleri!
Son 5 yılın en iyi bilim kurgu filmleri!

Türün sevilen yönetmeni Ridley Scott imzalı filmin başrolünde Matt Damon yer alırken yapımda kendisine Sean Bean, Kate Mara, Jessica Chastain gibi isimler eşlik ediyordu.

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Son 5 yılın en iyi filmleri!
Son 5 yılın en iyi bilim kurgu filmleri!
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