Son 5 yılın en iyi bilim kurgu filmleri!

Son beş yılda türe bizi bir kez daha hayran bırakan 10 bilim-kurgu filmi... Yıldızlararası (Interstellar 2014) Christopher Nolan'ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini de sırtladığı filmin oyuncu kadrosunda ise Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Matt Damon gibi isimler yer alıyordu. Bilim kurgunun yanı sıra dramatik öğeler de taşıyan filmin senaryosu Fizikçi Kip S. Thorne'nun evrendeki 'Solucan Delikleri' teorisinden ilham almıştı. Marslı (The Martian 2015) Türün sevilen yönetmeni Ridley Scott imzalı filmin başrolünde Matt Damon yer alırken yapımda kendisine Sean Bean, Kate Mara, Jessica Chastain gibi isimler eşlik ediyordu.