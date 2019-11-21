Türkiye'yi çektiği büyüleyici görüntülerle tanıtıyor
Türkiye'yi çektiği büyüleyici görüntülerle tanıtıyor
Fotoğraf ve video sanatçısı Halil Bekar, 'Show me Turkey' projesi ile Türkiye'nin az bilinen güzelliklerini kayıt altına alarak dünyaya tanıtıyor. Fotoğraf ve video sanatçısı aynı zamanda da gezgin olan Halil Bekar hobi olarak başladığı işini projeye çevirdi. Halil Bekar, 'Show me Turkey' adını verdiği projeyle Türkiye'de az bilinen ancak turizm potansiyeli yüksek yerlere giderek, kamera ve drone ile büyüleyici görüntüler kaydetti. İngilizce olarak seslendirdiği videoları kurgulayan Bekar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda binlerce kişiye ulaşmayı başardı.