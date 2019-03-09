- Yine'nin klibi için neden ölüm temasını seçtiniz?

- Aslında klipte yeni tarzımla yeniden doğuşumu anlatmak istedim. Klipteki üç kadın tahminlerinaksine eski sevgililerimi değil, daha önce çıkardığım üç şarkıyı sembolize ediyor. Çok sevdiğim halde o şarkılarla hesaplaşıp ellerinden kurtuldum. Bu eski kariyerime bir sünger çektim anlamına gelmiyor, elbette. Ama artık şarkılarımı kendim yazıyorum.



HAYALİM AÇIKHAVA

- Yeni dönemi temsil eden isimlerden birisiniz. Bugüne kadar sektörde sizi neler zorladı?

- Dünyada müzik değişiyor, türler birbirine giriyor. Türkiye ise son döneme kadar bunun fersahfersah gerisinde kalıyordu. Nedeni de kimseyi suçlamak, kendi ayağıma da sıkmak istemiyorum ama kimi PR'cılar, radyocular ve gazeteciler... Ülkede kötü pop ve ucuz PR inanılmaz yaygın. Diğer yandaneskiler de yenilerin önünü açmıyor, yeniler sesini duyurmakta zorlanıyor. Ülkedeki hiçbir şarkıcı yaşlanmayı kabul etmiyor. Bu hırsa, zirvede kalma isteğine dünyanın başka bir yerinde rastlayamazsınız. Benim en büyük serzenişim bu. Allah'tan sosyal medya var. Bu sayede insanlara ulaşabiliyoruz.



