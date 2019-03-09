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Ülkedeki hiçbir şarkıcı yaşlanmayı kabul etmiyor

, sözü kendisine ait olan, dördüncü single'ı Yine'yi yayınladı. Daha önce yaptığı şarkılardan daha alternatif bir çizgiye sahip olmasıyla dikkat çeken şarkı Baran için yeni bir dönemin de ilk adımı niteliği taşıyor. Genç şarkıcı, "Artık işin mutfağına girdim" diyor

MELTEM FIRATLI Kültür Sanat galerileri
Giriş Tarihi: 09.03.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 15:31
Ülkedeki hiçbir şarkıcı yaşlanmayı kabul etmiyor

, sözü kendisine ait olan, dördüncü single'ı Yine'yi yayınladı. Daha önce yaptığı şarkılardan daha alternatif bir çizgiye sahip olmasıyla dikkat çeken şarkı Baran için yeni bir dönemin de ilk adımı niteliği taşıyor. Genç şarkıcı, "Artık işin mutfağına girdim" diyor

Ülkedeki hiçbir şarkıcı yaşlanmayı kabul etmiyor

Yeni dönem şarkıcılar arasında yeteneğiyle dikkat çeken isimlerden biri . Bir yılı aşkın bir süredir İstanbul'un ünlü bir gece kulübünde her hafta sahneye çıkıyor. Sahnede ne kadar enerjik ve eğlenceli olduğu herkesin dilinde.
Genç şarkıcı, geçen günlerde de dördüncü single'ı Yine'yi yayınladı. Şarkıyı anlatırken "Artık işin mutfağına girdim" demesi üzerine "Madem öyle, gel bir de gerçek mutfakta hünerlerini göster" diyor ve kendisiyle Karaköy'deki Mürver Restoran'da buluşmak üzere sözleşiyoruz.

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Ülkedeki hiçbir şarkıcı yaşlanmayı kabul etmiyor

Bayraktar, buluşma günü "Geç kalacağım" dedikten saniyeler sonra yüzünde gülümsemeyle restorandan içeri giriyor. Kısa sürede restorandaki herkesi kafa kola alıyor. Mecazi değil, kelimenin gerçek anlamıyla. İnsanlarla iletişim kurma konusunda doğal bir yeteneği var. Deli dolu görünüyor ama bir o kadar da olgun. Aklından ne geçiyorsa dilinden dökülüyor. Onunla aynı ortamda bulunmak hepimize iyi geliyor.

Ülkedeki hiçbir şarkıcı yaşlanmayı kabul etmiyor

Bir ara restoranın mutfağına girip alevlerin çıktığı ızgaranın başına geçiyor, Tavadaki sebzeleri havaya atıp çevirmeye başlıyor. Yanıyor, terliyor, arada isyan ediyor. Belli ki restoranın mutfağı onu daha çok zorluyor...

Ülkedeki hiçbir şarkıcı yaşlanmayı kabul etmiyor

- Yeni single çıktı. Yine'nin söz ve müziğinde kimin imzası var?

- Sözler bana ait, müziği Kaan Çelik Metin imzalı.

- Kaan, İtalyan Lisesi'ndeyken birlikte müzik yaptığınız arkadaşınız değil mi?

- Evet, Kaan müziğe birlikte başladığım kişi. O yıllarda Taksim'deki köhne stüdyolarda birlikte uzun saatler geçirdik. 10 yıl kadar önce Londra'ya taşındı. Orada Tuna Erlat'la birlikte küçük bir stüdyoları var.

- Tekrar nasıl buluştunuz?

- O buraya yönelik bir şeyler yapmak istiyordu. Ben de, beni tam olarak yansıtacak farklı bir sound arayışı içindeydim. Bir gün uçakta çok sıkılınca yazmaya başladım ve ortaya Yine'nin nakaratı çıktı. Hemen Kaan'a gönderdim. Tam 35 dakika sonra şarkıya minik bir aranje ve beste yapıp yolladı. Bir hafta sonra Londra'daydım. Küçücük bir stüdyoda şarkıyı kaydettik.

Ülkedeki hiçbir şarkıcı yaşlanmayı kabul etmiyor

- Yine'nin klibi için neden ölüm temasını seçtiniz?

- Aslında klipte yeni tarzımla yeniden doğuşumu anlatmak istedim. Klipteki üç kadın tahminlerinaksine eski sevgililerimi değil, daha önce çıkardığım üç şarkıyı sembolize ediyor. Çok sevdiğim halde o şarkılarla hesaplaşıp ellerinden kurtuldum. Bu eski kariyerime bir sünger çektim anlamına gelmiyor, elbette. Ama artık şarkılarımı kendim yazıyorum.

HAYALİM AÇIKHAVA

- Yeni dönemi temsil eden isimlerden birisiniz. Bugüne kadar sektörde sizi neler zorladı?

- Dünyada müzik değişiyor, türler birbirine giriyor. Türkiye ise son döneme kadar bunun fersahfersah gerisinde kalıyordu. Nedeni de kimseyi suçlamak, kendi ayağıma da sıkmak istemiyorum ama kimi PR'cılar, radyocular ve gazeteciler... Ülkede kötü pop ve ucuz PR inanılmaz yaygın. Diğer yandaneskiler de yenilerin önünü açmıyor, yeniler sesini duyurmakta zorlanıyor. Ülkedeki hiçbir şarkıcı yaşlanmayı kabul etmiyor. Bu hırsa, zirvede kalma isteğine dünyanın başka bir yerinde rastlayamazsınız. Benim en büyük serzenişim bu. Allah'tan sosyal medya var. Bu sayede insanlara ulaşabiliyoruz.

Ülkedeki hiçbir şarkıcı yaşlanmayı kabul etmiyor

- Müzikle ilgili ileriye dönük endişeler var mı?

- Bugüne kadar istediğimi tam olarak yapamamak ve dinleyiciye yansıtamamak beni endişelendiriyordu. Bundan sonra güzel sahnelere çıkıp konserler vermek istiyorum. HarbiyeAçıkhava Tiyatrosu'nda konser vermeden ölmek istemiyorum.

- Son olarak şunu sormak istiyorum. Biri çıkıyor mesleği olmamasına rağmen bir şarkı yapıyor, milyonlarca kişi tarafından dinleniyor. Starlığın formülü mü değişiyor?

- Eski sistem ortadan kalktı. Artık herkes her şeyi yapıyor. Biri çıkıyor "Bu adam YouTuber mı, şarkıcı mı yoksa oyuncu mu?" diyorsun. Ben açıkcası herkesin kendi işini yapması taraftarıyım ama aksi de hoşuma gidiyor. Rahatsız olmuyorum. Sonuçta bu insanlar yetenekli. Mankenden devşirme şarkıcıdeğiller. Benim de YouTuber arkadaşlarım var, şarkı yapıyorlar. Başımın üstünde yerleri var. Onlarla gurur duyuyorum.

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