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  • "Umarım caps'im yapılmaz dedi" ama... Kim Milyoner Olmak İster 849. bölüm soru ve cevapları

"Umarım caps'im yapılmaz dedi" ama... Kim Olmak İster 849. bölüm soru ve cevapları

Ekranların en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster 849. bölümüyle ekranlara geldi. 'nun sunumuyla Atv'de izleyicilerle buluşan , yeni bölümüyle yine sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmayı başardı. 15.000 TL'lik baraj sorusunu geçenler kadar, ilk sorularda doğru cevap veremeyenler de yarışmaya yine renk kattı. İşte ekranları başında milyonları heyecanlandıran sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.12.2019 00:56 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 09:26
Umarım caps'im yapılmaz dedi ama... Kim Milyoner Olmak İster 849. bölüm soru ve cevapları

Ekranların en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster 849. bölümüyle ekranlara geldi.

Umarım caps'im yapılmaz dedi ama... Kim Milyoner Olmak İster 849. bölüm soru ve cevapları

'nun sunumuyla Atv'de izleyicilerle buluşan Kim Olmak İster, yeni bölümüyle yine sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmayı başardı.

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Umarım caps'im yapılmaz dedi ama... Kim Milyoner Olmak İster 849. bölüm soru ve cevapları

15.000 TL'lik baraj sorusunu geçenler kadar, ilk sorularda doğru cevap veremeyenler de yarışmaya yine renk kattı.

Umarım caps'im yapılmaz dedi ama... Kim Milyoner Olmak İster 849. bölüm soru ve cevapları

İşte ekranları başında milyonları heyecanlandıran sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...

Umarım caps'im yapılmaz dedi ama... Kim Milyoner Olmak İster 849. bölüm soru ve cevapları
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Umarım caps'im yapılmaz dedi ama... Kim Milyoner Olmak İster 849. bölüm soru ve cevapları
Umarım caps'im yapılmaz dedi ama... Kim Milyoner Olmak İster 849. bölüm soru ve cevapları
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