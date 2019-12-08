"Umarım caps'im yapılmaz dedi" ama... Kim Milyoner Olmak İster 849. bölüm soru ve cevapları
"Umarım caps'im yapılmaz dedi" ama... Kim Milyoner Olmak İster 849. bölüm soru ve cevapları
Ekranların en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 849. bölümüyle ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv'de izleyicilerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmayı başardı. 15.000 TL'lik baraj sorusunu geçenler kadar, ilk sorularda doğru cevap veremeyenler de yarışmaya yine renk kattı. İşte ekranları başında milyonları heyecanlandıran sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.12.2019
00:56
Güncelleme Tarihi: 08.12.2019
09:26
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