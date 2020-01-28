Verdiği cevap şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 862. bölüm soru ve cevapları
Verdiği cevap şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 862. bölüm soru ve cevapları
Televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Birbirinden ilginç soru ve cevaplar, stüdyodaki yarışmacılara zor anlar yaşatırken, ekranları başındaki milyonlar yine keyifli anlar yaşadı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster 862. bölümü sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Bazı sorular nispeten kolay olsa da 1 Milyon TL'lik büyük ödüle yaklaştıkça sorular da zorlaştı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 862. son bölümünde sorulan tüm soru ve cevaplar ve yarışmacıların yaşadıkları heyecan dolu o anlar...
Giriş Tarihi: 28.01.2020
00:51
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
00:52
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