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  • Verdiği cevap şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 862. bölüm soru ve cevapları

Verdiği cevap şoke etti! Kim Olmak İster 862. bölüm soru ve cevapları

Televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve en çok izlenen bilgi yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Birbirinden ilginç soru ve cevaplar, stüdyodaki yarışmacılara zor anlar yaşatırken, ekranları başındaki milyonlar yine keyifli anlar yaşadı. 'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster 862. bölümü sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Bazı sorular nispeten kolay olsa da 1 Milyon TL'lik büyük ödüle yaklaştıkça sorular da zorlaştı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 862. son bölümünde sorulan tüm soru ve cevaplar ve yarışmacıların yaşadıkları heyecan dolu o anlar...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 00:51 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 00:52
Verdiği cevap şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 862. bölüm soru ve cevapları

Televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve en çok izlenen bilgi yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi.

Verdiği cevap şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 862. bölüm soru ve cevapları

Birbirinden ilginç soru ve cevaplar, stüdyodaki yarışmacılara zor anlar yaşatırken, ekranları başındaki milyonlar yine keyifli anlar yaşadı.

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Verdiği cevap şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 862. bölüm soru ve cevapları

'nun sunduğu Kim Olmak İster 862. bölümü sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

Verdiği cevap şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 862. bölüm soru ve cevapları

Bazı sorular nispeten kolay olsa da 1 Milyon TL'lik büyük ödüle yaklaştıkça sorular da zorlaştı.

Verdiği cevap şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 862. bölüm soru ve cevapları

İşte Kim Olmak İster 862. son bölümünde sorulan tüm soru ve cevaplar ve yarışmacıların yaşadıkları heyecan dolu o anlar...

Verdiği cevap şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 862. bölüm soru ve cevapları
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Verdiği cevap şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 862. bölüm soru ve cevapları
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