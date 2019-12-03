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Sinemaseverlerin merakla beklediği filmler, çocuklar için animasyonlar...

İşte bu hafta ...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 12:22
Vizyona girecek filmler

MUCİZE 2 AŞK
Mucize 2 Aşk, engelli bir adam olan Aziz ile görücü üsülü olarak evlendiği Mızgin'in hayatını konu ediyor.

Vizyona girecek filmler

ADDAMS AİLESİ
Film, büyük bir kutlamanın eşiğindeyken beklenmedik durumlarla karşılaşan Addams Ailesi'nin hayatına odaklanıyor.

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Vizyona girecek filmler

UZUN KIZ

Uzun Kız, II. Dünya Savaşı'nın ardından hayatlarını yeniden inşa etmeye çalışan iki kadının hikayesini konu ediyor.

Vizyona girecek filmler

ALEV ALMIŞ BİR GENÇ KIZIN PORTRESİ

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi, 18. yüzyıl sonlarında Britanya'da genç bir kadının portresini yapmakla görevlendirilen bir sanatçının hikayesini konu ediyor.

Vizyona girecek filmler

MÜHR-Ü CİN
Mühr-ü Cin, kendisine musallat olan varlıklarla savaşmaya çalışan bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.

Vizyona girecek filmler

BALON PİLOTLARI

Balon Pilotları, pilot Amelia Wren ve bilim insanı James Glaisher'ın sıcak hava balonu ile keşif yapmaya çalıştıkları sırada hayatta kalmak için verdikleri mücadeleyi konu ediyor.

Vizyona girecek filmler

RAHİBENİN LANETİ
Genç Anna problemlerinden kurtulmak ve yeni bir başlangıç yapmak için taşınmaya karar verir.

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