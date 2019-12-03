Sinemaseverlerin merakla beklediği filmler, çocuklar için animasyonlar... İşte bu hafta vizyona girecek filmler... MUCİZE 2 AŞK ADDAMS AİLESİ UZUN KIZ Uzun Kız, II. Dünya Savaşı'nın ardından hayatlarını yeniden inşa etmeye çalışan iki kadının hikayesini konu ediyor. ALEV ALMIŞ BİR GENÇ KIZIN PORTRESİ Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi, 18. yüzyıl sonlarında Britanya'da genç bir kadının portresini yapmakla görevlendirilen bir sanatçının hikayesini konu ediyor. MÜHR-Ü CİN BALON PİLOTLARI Balon Pilotları, pilot Amelia Wren ve bilim insanı James Glaisher'ın sıcak hava balonu ile keşif yapmaya çalıştıkları sırada hayatta kalmak için verdikleri mücadeleyi konu ediyor. RAHİBENİN LANETİ