Yaşları küçük hızları büyük

YİĞİT ARSLAN, 14 YAŞINDA

Altı yaşımda Ferrari istemişim

"Çocukluğumda ki hâlâ çocuğum arabalarla oynamayı seviyordum ve hız beni heyecanlandırıyordu. Gerek Formula 1 yarışları gerekse arabalarla ilgili film ve videoları izlemek en sevdiğim şeydi. Altı yaşımdayken Formula 1 pilotu olacağımı söylemişim aileme. Yedi yaşımda babamdan Ferrari istemişim. Ben böyle meraklı olunca annem araştırmaya başladı ve TOSFED'e ulaştı. 2012 yılında hocamla bir test sürüşü yaptım. 2016 yılında eğitime başladım. Altıncı antrenmandan sonra ilk yarışıma katıldım. Hâlâ yarışlara katılmaya devam ediyorum. Eğitim ve güvenlik bu spor için çok önemli iki unsur bence. Küçük yaşta hem disiplinli çalışmayı öğretiyor hem de öğrencilik hayatıma olumlu katkıları oluyor. Ailede sadece anneannem bir ara tereddüt etti ama o da alıştı, benim için dua ediyor .



