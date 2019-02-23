Yaşları küçük hızları büyük
Otomobil sporlarına olan ilgi gençler arasında her zamankinden daha fazla. Yedi-sekiz yaşlarında pistlerin tozunu attırmaya başlayan minikler ehliyetleri olmadan lisansla yarışabiliyorlar.
Hedeflerinde ise Formula 1 pilotu olmak var
Giriş Tarihi: 23.02.2019
11:26
Güncelleme Tarihi: 23.02.2019
12:06
Otomobil sporlarına olan ilgi gençler arasında her zamankinden daha fazla. Yedi-sekiz yaşlarında pistlerin tozunu attırmaya başlayan minikler ehliyetleri olmadan lisansla yarışabiliyorlar.
Hedeflerinde ise Formula 1 pilotu olmak var
Benim neslim direksiyona ilk kez lunaparklardaki çarpışan arabalarda oturmuştur. Oysa şimdiki nesil karting pistlerinde yarışıyor. Henüz ehliyetleri yok belki ama birçok ehliyeti olandan daha bilinçli ve iyi araç sürüyorlar. Elbette bunun için Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından verilen lisansa sahip olmaları gerekiyor. Ama onların lisans sahibi olması yetmiyor, ebeveynlerden birinin de yarışmacı lisansı alması şart. Yaşları 10 ila 17 arasında olan ve Türkiye'de pek çok başarıya imza atmış, dereceler almış gençlerle motor ve hız tutkularını konuştum.
AYDA BİTER, 17 YAŞINDA
Anne karnından yarışçı
"Annemin karnındayken milli pist yarışçısı olan babamın yarışlarına gidiyordum. Yani anne karnından itibaren yarışların içindeyim. Karting sporuna sekiz yaşında başladım ama okul nedeniyle devam edemedim. 14 yaşımda yarışmaya karar verdim ve 15 yaşımda Türkiye Şampiyonası'nda yarışmaya başladım.
Olabildiğince erken başlanması gerektiğini düşünüyorum çünkü bu sporda tecrübe çok önemli. Ayrıca aile desteği, kararlılık ve bol bol antrenman yapmayı gerektiriyor. Kadın ve erkeklerin birbirine karşı yarıştığı nadir sporlardan bir tanesi fakat kız çocukları bu spora erkekler kadar yönlendirilmiyor, Türkiye Şampiyonası'ndaki tek kız sürücü benim.
KOÇUM BABAM
Ailem bu sporun insanı trafiğe çok iyi şekilde hazırladığını düşünüyor. Babamın koçum gibi olması benim için büyük bir avantaj. Direksiyon başındayken sadece o anı yaşıyorum, hızın ve rekabetin keyfini çıkarıyorum. Otomobil sporları güçlü bir kondisyon gerektirdiğinden düzenli bir şekilde spor yapıyorum, günlük hayatımda da aktif olmaya özen gösteriyorum."
YİĞİT ARSLAN, 14 YAŞINDA
Altı yaşımda Ferrari istemişim
"Çocukluğumda ki hâlâ çocuğum arabalarla oynamayı seviyordum ve hız beni heyecanlandırıyordu. Gerek
Formula 1 yarışları gerekse arabalarla ilgili film ve videoları izlemek en sevdiğim şeydi. Altı yaşımdayken Formula 1 pilotu olacağımı söylemişim aileme. Yedi yaşımda babamdan Ferrari istemişim. Ben böyle meraklı olunca annem araştırmaya başladı ve TOSFED'e ulaştı. 2012 yılında hocamla bir test sürüşü yaptım. 2016 yılında eğitime başladım. Altıncı antrenmandan sonra ilk yarışıma katıldım. Hâlâ yarışlara katılmaya devam ediyorum. Eğitim ve güvenlik bu spor için çok önemli iki unsur bence. Küçük yaşta hem disiplinli çalışmayı öğretiyor hem de öğrencilik hayatıma olumlu katkıları oluyor. Ailede sadece anneannem bir ara tereddüt etti ama o da alıştı, benim için dua ediyor .
DIŞ DÜNYA İLE BAĞIMI KOPARTIYORUM
Aracıma bindiğim andan itibaren derin bir nefes alıyor ve dış dünyayla bağlantımı kesiyorum. O andan itibaren arabamla ve pistle bütünleşiyorum. Savunma sporu olan krav maga dersleri alıyorum bu spor kondisyonumu, dikkatimi arttırıyor ve reflekslerimi geliştiriyor. Beslenme ve uykuma ayrıca dikkat ediyorum. Yarış sırasında heyecanlanıyorum ve bu bana hız katıyor. Toplamda 16 kupam var. Hedefim ise Avrupa'da yarışmak ve
Formula 1 pilotu olup ülkemin bayrağını pistlerde dalgalandırmak..."