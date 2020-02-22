Ziyaretçilerin hislerini ölçen sergi

Son yapılan bilimsel çalışmalara baktığımızda insanların davranışlarını etkileyenlerin onların duygusal reaksiyonları olduğunu öğrendik. Yani kararlarımızı mantıkla değil duygusal sistemimizle alıyoruz. İşte duygusal dünyamızı ölçümleyebilmek, onları sayılara dökebilmek bu açıdan önemli hale geldi tüm dünyada. Bizim bu çalışmamızda bir nişane görevi görecek."

Peki, ortaya çıkacak bu bilgiler ne işe yarayacak, nerelerde kimler tarafından kullanılacak? diye soruyorum Yener'e: "İki temel amacı olacak bu verilerin. Biri akademik çalışmalarda kullanılacak. İkincisi insanlara ilham vermek." Böyle bir ölçümlemenin bireye faydası ne olabilir? soruma Yener:

"Birey sanatı deneyimlerken beyninde ve bilinç dışı sisteminde farklı bir noktaya gidiyor mu? Bu gidiş bazen içe çekilme, bazen keyif bazen kendini bulma yolunda bir adım olabilir. Bunu ölçebilmeyi hedefliyoruz" diyor.