1 milyar TL’lik boşanma davasında aldatılan eş hafiyelere taş çıkardı! Sevgilisine atacağı ‘fantazi’ mesajını eşine atınca…

BİR MİLYAR TL İSTEDİ

Melek Akpınar, eşine 'zina' nedeniyle 500 milyon TL maddi, 500 milyon TL manevi olmak üzere toplam 1 milyar TL tazminat ile aylık 850 bin TL nafaka isteyerek boşanma davası açtı. İş insanı Birol Akpınar ise 500 bin TL'lik karşı boşanma davası açarak boşanma dilekçesinde Melek Akpınar'ın kendisini Ankara'da yalnızlığa terk ettiğini ileri sürdü.