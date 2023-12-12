Giriş Tarihi: 12.12.2023 07:35
Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
07:38
1 milyar TL'lik boşanma davasında aldatılan eş hafiyelere taş çıkardı! Sevgilisine atacağı ‘fantazi’ mesajını eşine atınca…
Türkiye'nin önde gelen müteahhitlik firmalarından Ünal Akpınar İnşaat'ın patronu Birol Akpınar ile Melek Akpınar 25 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre Birol Akpınar, şirketinde çalışan sevgilisi Selda Balta'ya atacağı "Çok süslen. Duşunu yap. Altı olmayan Kahveci Güzeli elbiseni giy" mesajını yanlışlıkla eşine attı. Çılgına dönen Melek Akpınar, kocasıyla sevgilisinin izini bir dedektif gibi sürdü. Birol Akpınar'a "zina" nedeniyle 1 milyar liralık boşanma davası açan Melek Akpınar, çiftin Ankara'daki rezidanslarında eşiyle sık sık gizlice buluştuğu ortaya çıkan Selda Balta'yı 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan savcılığa şikayet etti. İşte acemi çapkını ele veren görüntüler ve haberin detayları...