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Haberler Galeri 10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi bakın kim! Meğer eşiyle aynı dizideymiş!
Giriş Tarihi: 04.05.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 14:53

10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi bakın kim! Meğer eşiyle aynı dizideymiş!

Başarılı oyuncu Defne Kayalar, hakkında merak edilenler sosyal medyada gündem oldu. Medcezir, Menajerimi Ara, Hakan: Muhafız, Bir Başkadır, Kuş Uçuşu ve Arayış gibi yapımlardan tanıdığımız Defne Kayalar, sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden oldu. Defne Kayalar, son olarak ise Yargı'nın kadrosuna dahil oldu. İclal Savcı, karakterine hayat veren Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Usta oyuncunun ünlü yönetmenle evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi bakın kim! Meğer eşiyle aynı dizideymiş!

Ödüllü oyuncu Defne Kayalar, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yargı dizisine ünlü oyuncu Defne Kayalar, dahil oldu, takipçileri hakkındaki gerçekleri duyunca çok şaşırdı. Kayalar, 'İclal Savcı' olarak izleyici karşısına çıkıyor.

10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi bakın kim! Meğer eşiyle aynı dizideymiş!

Güzel oyuncu Defne Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi.

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10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi bakın kim! Meğer eşiyle aynı dizideymiş!

Ünlü oyuncu Defne Kayalar, sosyal medyada trend oldu.

10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi bakın kim! Meğer eşiyle aynı dizideymiş!

Usta oyuncunun ünlü yönetmenle evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi bakın kim! Meğer eşiyle aynı dizideymiş!

DEFNE KAYALAR KİMDİR?

Gündemdeki projeleri ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Türk oyuncu Defne Kayalar'ın hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından sıkça merak ediliyor. Kayalar, 31 Mayıs 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi ve Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

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