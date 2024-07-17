10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim sosyal medyada açıkladı "Hayat ışığımı yeniden kazandım"

Buna benzer çok fazla soru geldiği için önce bununla başlamak istiyorum. Evet bir uzman yardımı alarak söyledik. En önemli noktanın bu kararı almamızın sebebinin onlar olmadığını vurgulamamız olduğunu söylediler. Çocuklar bazen bu durumlarda kendilerini suçlaya biliyormuş çünkü. Özellikle bu kararı iki yetişkin olarak kendi sebeplerimiz yüzünden aldığımızı anlattık. Anne baba olarak her zaman yanlarında olduğumuzu özellikle vurguladık. Etkilenmediler diyemem ama süreci benim tahminimden daha sakin atlattılar. Şu anda da gayet iyiler.