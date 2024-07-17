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Haberler Galeri 10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim sosyal medyada açıkladı "Hayat ışığımı yeniden kazandım"
Giriş Tarihi: 17.07.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 13:04

10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim sosyal medyada açıkladı "Hayat ışığımı yeniden kazandım"

Geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberi Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'dan gelmişti. Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in fenomen kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliği tek celsede sona erdi. Buse Terim'den Volkan Bahçekapılı ile boşanma sonrası dikkat çeken açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtlayan Buse Terim "Hayat ışığımı yeniden kazandım" dedi.

10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim sosyal medyada açıkladı Hayat ışığımı yeniden kazandım

2014'te hayatlarını birleştiren Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı geçtiğimiz aylarda 10 yıllık evliliklerine tek celsede son vermişti.

10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim sosyal medyada açıkladı Hayat ışığımı yeniden kazandım

İki çocukları bulunan çift boşanmalarına dair açıklamada bulunmaktan kaçınmıştı.

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10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim sosyal medyada açıkladı Hayat ışığımı yeniden kazandım

Buse Terim sessizliğini bozdu. Haftalar sonra sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtlayan Buse Terim "Hayat ışığımı yeniden kazandım" dedi.

İŞTE İTİRAF GİBİ AÇIKLAMALAR...

10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim sosyal medyada açıkladı Hayat ışığımı yeniden kazandım

"ETKİLENMEDİLER DİYEMEM AMA SÜRECİ SAKİN ATLATTILAR"

Terim kendisine gelen: 'Ayrılık sürecinizi çocuklara nasıl anlattınız? Uzman yardımı aldınız mı?' sorusuna şu yanıtları verdi:

10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim sosyal medyada açıkladı Hayat ışığımı yeniden kazandım

Buna benzer çok fazla soru geldiği için önce bununla başlamak istiyorum. Evet bir uzman yardımı alarak söyledik. En önemli noktanın bu kararı almamızın sebebinin onlar olmadığını vurgulamamız olduğunu söylediler. Çocuklar bazen bu durumlarda kendilerini suçlaya biliyormuş çünkü. Özellikle bu kararı iki yetişkin olarak kendi sebeplerimiz yüzünden aldığımızı anlattık. Anne baba olarak her zaman yanlarında olduğumuzu özellikle vurguladık. Etkilenmediler diyemem ama süreci benim tahminimden daha sakin atlattılar. Şu anda da gayet iyiler.

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