Giriş Tarihi: 17.07.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
13:04
10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim sosyal medyada açıkladı "Hayat ışığımı yeniden kazandım"
Geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberi Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'dan gelmişti. Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in fenomen kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliği tek celsede sona erdi. Buse Terim'den Volkan Bahçekapılı ile boşanma sonrası dikkat çeken açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtlayan Buse Terim "Hayat ışığımı yeniden kazandım" dedi.