Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
10:09
11 gün önce vefat eden Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıktı mı? Kızı Anjelik Calvin sosyal medyadan isyan etti!
Türk sinemasının usta ismi Ahu Tuğba 69 yaşında, Miami'deki evinde ölü bulunmuştu. Ölümü şüpheli bulunduğu için cenaze nakil işlemleri bir türlü gerçekleştirilemeyen Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin daha fazla dayanamayıp sosyal medyadan isyan etti. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik yaptığı açıklamada otopsi raporunun çıkmadığı ve Amerika'daki cenaze evinde yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…