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Haberler Galeri 11 gün önce vefat eden Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıktı mı? Kızı Anjelik Calvin sosyal medyadan isyan etti!
Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:09

11 gün önce vefat eden Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıktı mı? Kızı Anjelik Calvin sosyal medyadan isyan etti!

Türk sinemasının usta ismi Ahu Tuğba 69 yaşında, Miami'deki evinde ölü bulunmuştu. Ölümü şüpheli bulunduğu için cenaze nakil işlemleri bir türlü gerçekleştirilemeyen Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin daha fazla dayanamayıp sosyal medyadan isyan etti. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik yaptığı açıklamada otopsi raporunun çıkmadığı ve Amerika'daki cenaze evinde yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

11 gün önce vefat eden Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıktı mı? Kızı Anjelik Calvin sosyal medyadan isyan etti!

Yeşilçam'a damga vuran Ahu Tuğba, 11 gün önce evinde hayatını kaybetmişti. Ölümü şüpheli bulunan usta oyuncunun cenaze nakil işlemlerinde sorun yaşındı.

11 gün önce vefat eden Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıktı mı? Kızı Anjelik Calvin sosyal medyadan isyan etti!

AHU TUĞBA'NIN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI MI?

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

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11 gün önce vefat eden Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıktı mı? Kızı Anjelik Calvin sosyal medyadan isyan etti!

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, cenaze evine gittiğini fakat müfettiş sorumlusunun, otopsi yapmadığını dile getirdi.

11 gün önce vefat eden Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıktı mı? Kızı Anjelik Calvin sosyal medyadan isyan etti!

Anjelik yaptığı açıklamada; 'Cenaze evine gittim. Annemi burada tutuyorlar. Müfettiş sorumlu kişi tam bir iblis. Yüzüne de söyledim ne desek bir bahane buluyor, onun medikal geçmişi var diyor inatla bedenine otopsi yapmıyor. Koca şehirde ofiste bu adam sorumlu.

11 gün önce vefat eden Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıktı mı? Kızı Anjelik Calvin sosyal medyadan isyan etti!

Lanet ve tam bir pislik, ne kadar yalvarsamda otopsi yapmıyor. Cuma günü Amerikan pasaportu için randevu alındı Allah'ın izniyle cenazesi buz gibi morgdan çıkarılıp toprağa verilecek. Bu şahıs Allah'sız. Yüzüne de iblis olduğunu söyledim' ifadelerini kullandı.

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