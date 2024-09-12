11 gün önce vefat eden Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıktı mı? Kızı Anjelik Calvin sosyal medyadan isyan etti!

Anjelik yaptığı açıklamada; 'Cenaze evine gittim. Annemi burada tutuyorlar. Müfettiş sorumlu kişi tam bir iblis. Yüzüne de söyledim ne desek bir bahane buluyor, onun medikal geçmişi var diyor inatla bedenine otopsi yapmıyor. Koca şehirde ofiste bu adam sorumlu.