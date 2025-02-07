Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
11:14
'150-200 bin tırtıklarsa programa gelir' demişti! Yönetmen Melikşah Altuntaş'ın iddialarına oyuncu Barış Arduç'un eşi Gupse Özay'dan sert çıkış! 'Az bile söylemiş daha çok...'
Yönetmen ve senarist olan Melikşah Altuntaş, geçtiğimiz günlerde Barış Arduç'un eşi Gupse Özay için '150-200 bin tırtıklarsa programa gelir' demişti. Sözleriyle magazine bomba gibi düşen Altuntaş'a çok geçmeden Gupe Özay'dan yanıt geldi. İşte güzel oyuncunun çok konuşulacak açıklamaları!