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Haberler Galeri '150-200 bin tırtıklarsa programa gelir' demişti! Yönetmen Melikşah Altuntaş'ın iddialarına oyuncu Barış Arduç'un eşi Gupse Özay'dan sert çıkış! 'Az bile söylemiş daha çok...'
Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:14

'150-200 bin tırtıklarsa programa gelir' demişti! Yönetmen Melikşah Altuntaş'ın iddialarına oyuncu Barış Arduç'un eşi Gupse Özay'dan sert çıkış! 'Az bile söylemiş daha çok...'

Yönetmen ve senarist olan Melikşah Altuntaş, geçtiğimiz günlerde Barış Arduç'un eşi Gupse Özay için '150-200 bin tırtıklarsa programa gelir' demişti. Sözleriyle magazine bomba gibi düşen Altuntaş'a çok geçmeden Gupe Özay'dan yanıt geldi. İşte güzel oyuncunun çok konuşulacak açıklamaları!

’150-200 bin tırtıklarsa programa gelir’ demişti! Yönetmen Melikşah Altuntaş’ın iddialarına oyuncu Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’dan sert çıkış! ’Az bile söylemiş daha çok...’

Yönetmen, senarist ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş'ın Gupse Özay için ''150-200 bin tırtıklarsa programa gelir'' sözleriyle çok konuşulmuştu. Konuyla alakalı bir açıklama yapmayan Özay, sonunda sessizliğini bozdu.

’150-200 bin tırtıklarsa programa gelir’ demişti! Yönetmen Melikşah Altuntaş’ın iddialarına oyuncu Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’dan sert çıkış! ’Az bile söylemiş daha çok...’

Melikşah Altuntaş'ın YouTube'da yayınlanan programında yakın arkadaşı olduğu bilinen Gupse Özay için beklenmedik sözler söylemişti.

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’150-200 bin tırtıklarsa programa gelir’ demişti! Yönetmen Melikşah Altuntaş’ın iddialarına oyuncu Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’dan sert çıkış! ’Az bile söylemiş daha çok...’

Uzun süre konuşulan bu olay hakkında sosyal medyada çok fazla iddialar dönmüştü. 'Çıkarcı arkadaşlığı mı?' yorumları yapılan olaya güzel oyuncudan herhangi bir açıklama gelmemişti.

’150-200 bin tırtıklarsa programa gelir’ demişti! Yönetmen Melikşah Altuntaş’ın iddialarına oyuncu Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’dan sert çıkış! ’Az bile söylemiş daha çok...’

"150-200 BİN LİRA TIRTIKLARSA PROGRAMA GELİR"

Melikşah Altuntaş'ın ''Bu Gupse Özay'ı ne yazıp durmuşsunuz... Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar. Bütün kanalları gezer. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil! Filmi varsa senin cebinden 150-200 bin lira tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim yazmayın bana, buna güvenmeyin'' bu sözleri şaka maksatında mı yoksa ciddi bir şekilde söylenip söylenmediği merak konusu olmuştu.

’150-200 bin tırtıklarsa programa gelir’ demişti! Yönetmen Melikşah Altuntaş’ın iddialarına oyuncu Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’dan sert çıkış! ’Az bile söylemiş daha çok...’

''AZ SÖYLEMİŞ BEN DAHA ÇOK ALIYORUM''

Bir muhabir mensubuna konuşan Gupse Özay, "Yok ya, Melikşah bir şaka yapmış. Bir de az söylemiş ben daha çok alıyorum. Olur mu öyle şey, aşk olsun! .

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