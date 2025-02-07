’150-200 bin tırtıklarsa programa gelir’ demişti! Yönetmen Melikşah Altuntaş’ın iddialarına oyuncu Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’dan sert çıkış! ’Az bile söylemiş daha çok...’

''AZ SÖYLEMİŞ BEN DAHA ÇOK ALIYORUM''

Bir muhabir mensubuna konuşan Gupse Özay, "Yok ya, Melikşah bir şaka yapmış. Bir de az söylemiş ben daha çok alıyorum. Olur mu öyle şey, aşk olsun! .