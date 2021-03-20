Dünün reyting sonuçları için nefesler tutuldu! Ramo, Akıncı, Kırmızı Oda... 19 Mart 2021 reyting sonuçları birincisi kim oldu?
19 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Kırmızı Oda, ikinciliği Arka Sokaklar, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Son Yaz yer aldı.
19 MART YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo 'Dizi'
23.45 Jackıe Chan İz Peşinde 'Yabancı Film'
02.00 Jackıe Chan İz Peşinde 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.45 Çukur 'Dizi'(Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.30 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Seni Çok Bekledim 'Dizi'
00.30 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Kuralsız 'Yabancı Film'
05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)