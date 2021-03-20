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Haberler Galeri 19 MART 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Ramo, Akıncı, Kırmızı Oda... Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! , , ... Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Geçtiğimiz akşam televizyon ekranlarında birbirinden iddialı dizi, film ve programlar reyting sonuçları için kıyasıya rekabetini sürdürdü. , , , , gibi diziler ve diğer birçok programda yayınlanan yapımlar izleyenlerini her hafta Cuma günü olduğu gibi ekran başına kilitlemeyi başardı. Medya gündemini yakından takip eden binlerce kişi bu kapsamda "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor. sonuçları her gün olduğu gibi 10.00-11.00 saatleri aralığında belli oluyor.

Giriş Tarihi: 20.03.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 10:40
Dünün reyting sonuçları için nefesler tutuldu! Ramo, Akıncı, Kırmızı Oda... 19 Mart 2021 reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları için nefesler tutuldu! Ramo, Akıncı, Kırmızı Oda... 19 Mart 2021 reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Televizyon ekranlarına gelen dizi, film ve programların reyting sonuçları yarışı sürüyor. AB ve TOTAL sıralamaları ile açıklanan yapımlar adeta zirvenin sahibi olabilmek adına kıyasıya rekabet ediyor. Bu noktada ise "Bugün reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu yanıt aramaya başladı. Özellikle Show Tv, Star Tv, Kanal D, Atv, Tv8 gibi kanalların yayın akışı büyük ilgi görüyor. Bilindiği üzere her gün bir önceki, güne ait reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralamaları belli oluyor.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR!

Atv ekranlarında aksiyon dolu yapım , Kanal D'de uzun soluklu yapım , Tv8 ekranlarında iddialı yapım , Show Tv'de ise adından sıkça söz ettiren yeni bölümüyle izleyenleriyle buluşan dizi, film ve programlar arasındaki yerini aldı.

Dünün reyting sonuçları için nefesler tutuldu! Ramo, Akıncı, Kırmızı Oda... 19 Mart 2021 reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları için nefesler tutuldu! Ramo, Akıncı, Kırmızı Oda... 19 Mart 2021 reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği , ikinciliği , üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Son Yaz yer aldı.

19 MART YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo 'Dizi'
23.45 Jackıe Chan İz Peşinde 'Yabancı Film'
02.00 Jackıe Chan İz Peşinde 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.45 Çukur 'Dizi'(Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.30 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Seni Çok Bekledim 'Dizi'
00.30 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Kuralsız 'Yabancı Film'
05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)
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Dünün reyting sonuçları için nefesler tutuldu! Ramo, Akıncı, Kırmızı Oda... 19 Mart 2021 reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları için nefesler tutuldu! Ramo, Akıncı, Kırmızı Oda... 19 Mart 2021 reyting sonuçları birincisi kim oldu?

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 'Dizi'
00.20 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Refika İle Öze Dönüş
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Son Yaz 'Dizi'
00.15 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

TRT1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 "Abdülhamid" 'Dizi'
00.15 Komplo Teorisi 'Yabancı Film'
02.35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

Dünün reyting sonuçları için nefesler tutuldu! Ramo, Akıncı, Kırmızı Oda... 19 Mart 2021 reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları için nefesler tutuldu! Ramo, Akıncı, Kırmızı Oda... 19 Mart 2021 reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

17:15

20:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

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