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"1950'ler Nergis'le" eski eşi ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!

'in eski eşi ve kızı 'in annesi oyuncu gündem oldu. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil eski eşi Nergis Kumbasar ile evli olduğu yıllardan bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Nergis Kumbasar ile sonrası sosyal medyadan yorum yağdı. İşte Mehmet Ali Erbil'in "1950'ler Nergis'le" notunu düştüğü paylaşımı...

Giriş Tarihi: 24.03.2021 08:35 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 08:36
1950'ler Hollywood Nergis'le Mehmet Ali Erbil eski eşi Nergis Kumbasar ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!

'in eski eşi ve kızı 'in annesi oyuncu gündem oldu.

1950'ler Hollywood Nergis'le Mehmet Ali Erbil eski eşi Nergis Kumbasar ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!

Ünlü şovmen eski eşi ile evli olduğu yıllardan bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

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1950'ler Hollywood Nergis'le Mehmet Ali Erbil eski eşi Nergis Kumbasar ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!

'in "1950'ler Nergis'le" notunu düştüğü paylaşımı sosyal medyayı salladı.

1950'ler Hollywood Nergis'le Mehmet Ali Erbil eski eşi Nergis Kumbasar ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!

'in eski eşi ile sonrası sosyal medyadan yorum yağdı.

1950'ler Hollywood Nergis'le Mehmet Ali Erbil eski eşi Nergis Kumbasar ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!

'e gelen yorumlar arasında "Zamanında kıymetini bilemedin" diyen hayranları oldukça fazlaydı.

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