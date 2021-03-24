1950'ler Hollywood Nergis'le Mehmet Ali Erbil eski eşi Nergis Kumbasar ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi ve kızı Yasmin Erbil'in annesi oyuncu Nergis Kumbasar gündem oldu. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil eski eşi Nergis Kumbasar ile evli olduğu yıllardan bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Mehmet Ali Erbil'in '1950'ler Hollywood Nergis'le' notunu düştüğü paylaşımı sosyal medyayı salladı. Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ile nostalji paylaşımı sonrası sosyal medyadan yorum yağdı. Mehmet Ali Erbil'e gelen yorumlar arasında 'Zamanında kıymetini bilemedin' diyen hayranları oldukça fazlaydı. Oyuncu Nergis Kumbasar eski eşi ve dostu Mehmet Ali Erbil'i zor zamanlarında hiç yalnız bırakmadı. Mehmet Ali Erbil' ile sık sık bir araya gelen Nergis Kumbasar kızları Yasmin'in doğum gününde böyle poz vermişti. İlk eşi ile iki kez evlenen Mehmet Ali Erbil'in başından 5 evlilik geçti. Mehmet Ali Erbil'in evliliklerinden 3 tane çocuğu var. Sosyal medyanın merak edilenlerinden olan ünlü isimlerin eşlerini sizler için derledik...