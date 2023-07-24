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Haberler Galeri 2 ay uzaklaştırma kararı! Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur'a kabusu yaşatmıştı
Giriş Tarihi: 24.07.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 12:36

2 ay uzaklaştırma kararı! Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur'a kabusu yaşatmıştı

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl nişanlanmış, 16 gün sonra ise Burak Kalfa ile yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa ilişkilerine geçtiğimiz aylarda son noktayı koymuştu. Eski nişanlısı tarafından kendisine şantaj yapıldığını ve şiddet gördüğünü iddia eden Tuğçe Tayfur, eski nişanlısının yaşattığı kabus dolu günleri anlatmıştı. Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını, tehdit ve şantaja uğradığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Burak Kalfa'ya 2 ay uzaklaştırma kararı verildi.

2 ay uzaklaştırma kararı! Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’a kabusu yaşatmıştı

Tuğçe Tayfur ile eski nişanlısı Burak Kalfa arasında sular durulmuyor. Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl nişanlanmış, 16 gün sonra ise Burak Kalfa ile yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa ilişkilerine geçtiğimiz aylarda son noktayı koymuştu. Ardından nişanlısı Burak Kalfa, Tuğçe Tayfur'a kabusu yaşatmıştı.

2 ay uzaklaştırma kararı! Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’a kabusu yaşatmıştı

Hürriyet'te yer alan habere göre soruşturma başlatan savcılık, Burak Kalfa hakkında yakalama ve telefonlarına el koyma kararı verdi. Tuğçe Tayfur bir de avukatı İsmail Demirci aracılığıyla Aile Mahkemesi'ne başvurarak Burak Kalfa hakkında korunma talep etti. Talebi haklı bulan mahkeme, Burak Kalfa'nın 2 ay süreyle Tuğçe Tayfur'a yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

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2 ay uzaklaştırma kararı! Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’a kabusu yaşatmıştı

Tayfur, Kalfa'dan şiddet gördüğünü söyleyince eski nişanlısı, "Sen daha önceden de bunları yaptın, beni herkes biliyor" diye açıklama yaptı. Tayfur ise "Bunlar son çırpınışların. Elimde belgeler var. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin" diye cevap vermişti. Yeni paylaşımlarda bulunan Tuğçe Tayfur "O kadar acizsin, o kadar korkasın ki. Bak ne diyeceğim ne varsa paylaş çünkü sayılı günlerin. O girdiğin delikten seni çıkaracaklar." diyerek ateş püskürdü.

2 ay uzaklaştırma kararı! Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’a kabusu yaşatmıştı

Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde eski nişanlısı Burak Kalfa'ya yönelik açıklamalar yapmış, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söylemişti. Tayfur, savcılığa başvurduğunu belirtmişti.

2 ay uzaklaştırma kararı! Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’a kabusu yaşatmıştı

Tayfur'un bu açıklamalarının üzerine Kalfa, sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

"4-5 ay geçecek aradan. 5 ay sonra sudan çıkmış balığa döneceksin. Elindeki gücün gittiğini görünce son bir manevra yapacaksın. 'Kime ne zarar verebilirim?' diyeceksin. Senin önceden de bunu yaptığını bildiği için halk bunu yemez."

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