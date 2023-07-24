2 ay uzaklaştırma kararı! Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’a kabusu yaşatmıştı

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl nişanlanmış, 16 gün sonra ise Burak Kalfa ile yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa ilişkilerine geçtiğimiz aylarda son noktayı koymuştu. Eski nişanlısı tarafından kendisine şantaj yapıldığını ve şiddet gördüğünü iddia eden Tuğçe Tayfur, eski nişanlısının yaşattığı kabus dolu günleri anlatmıştı. Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını, tehdit ve şantaja uğradığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Burak Kalfa'ya 2 ay uzaklaştırma kararı verildi.