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Haberler Galeri 2 çocuk annesi Fahriye Evcen yaptı yapacağını...Beyaz mayokinisini çekti, ıslak saçlarıyla böyle poz verdi
Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:57

2 çocuk annesi Fahriye Evcen yaptı yapacağını...Beyaz mayokinisini çekti, ıslak saçlarıyla böyle poz verdi

Kendisi gibi oyuncu olan Burak özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen son paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Karan ve Kerem adında 2 erkek avladı olan Evcen, tatil pozlarıyla çok konuşuldu. Beyaz mayokinisini giyen Evcen ıslak saçlarıyla ardı ardına yeni karelerini yayınladı. 38 yaşındaki oyuncu güzelliği ile mest etti.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen yaptı yapacağını...Beyaz mayokinisini çekti, ıslak saçlarıyla böyle poz verdi

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen yaptı yapacağını...Beyaz mayokinisini çekti, ıslak saçlarıyla böyle poz verdi

Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

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2 çocuk annesi Fahriye Evcen yaptı yapacağını...Beyaz mayokinisini çekti, ıslak saçlarıyla böyle poz verdi

Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da parmakla gösteriliyor.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen yaptı yapacağını...Beyaz mayokinisini çekti, ıslak saçlarıyla böyle poz verdi

Karan ve Kerem adında 2 erkek avladı olan Evcen, tatil pozlarıyla gündem oldu.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen yaptı yapacağını...Beyaz mayokinisini çekti, ıslak saçlarıyla böyle poz verdi

Beyaz bir mayokini tercih eden Evcen, fit fiziğiyle ilgi odağı oldu.

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