Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
14:57
2 çocuk annesi Fahriye Evcen yaptı yapacağını...Beyaz mayokinisini çekti, ıslak saçlarıyla böyle poz verdi
Kendisi gibi oyuncu olan Burak özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen son paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Karan ve Kerem adında 2 erkek avladı olan Evcen, tatil pozlarıyla çok konuşuldu. Beyaz mayokinisini giyen Evcen ıslak saçlarıyla ardı ardına yeni karelerini yayınladı. 38 yaşındaki oyuncu güzelliği ile mest etti.