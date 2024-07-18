Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in ailesine bakın! 3 kardeş birbirinin aynısı! İşte Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in baldızları...
Giriş Tarihi: 18.07.2024 09:04

2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in ailesine bakın! 3 kardeş birbirinin aynısı! İşte Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in baldızları...

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Türkiye'de gösteri dünyasının en çok kazanan çiftlerinden biri olan Fahriye Evcen'in özel hayatı ve ailesi de hayranlarının merceği altında. İki çocuk annesi Fahriye Evcen, bu sefer de kardeşleriyle gündeme geldi. Güzel oyuncunun kardeşleriyle olan benzerliği ise görenler şaşkına çevirdi. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızları...

2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in ailesine bakın! 3 kardeş birbirinin aynısı! İşte Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in baldızları...

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in ailesine bakın! 3 kardeş birbirinin aynısı! İşte Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in baldızları...

Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in ailesine bakın! 3 kardeş birbirinin aynısı! İşte Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in baldızları...

Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da merak edilen ünlüler arasında.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in ailesine bakın! 3 kardeş birbirinin aynısı! İşte Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in baldızları...

Yer aldığı reklam projeleriyle adından söz ettiren Evcen bu sefer de ailesiyle gündem oldu.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in ailesine bakın! 3 kardeş birbirinin aynısı! İşte Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in baldızları...

Güzel oyuncunun kardeşleriyle olan benzerliği ise görenler şaşkına çevirdi.

SON DAKİKA