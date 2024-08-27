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Haberler Galeri 2 katlı 3 odalı evini göz kamaştırdı! Didem Kınalı’nın İstanbul manzaralı evindeki o detay dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 27.08.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 14:09

2 katlı 3 odalı evini göz kamaştırdı! Didem Kınalı’nın İstanbul manzaralı evindeki o detay dikkat çekti!

38 yaşındaki Didem Kınalı, bir süre önce dansözlüğü bırakıp şarkıcılığa adım attı. İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programındaki dans performanslarıyla adından söz ettiren, 'Sabırsız Nefsim' isimli bir single çıkararak şarkıcılığa adım atan Didem Kınalı, Cihangir'de dubleks daire satın almıştı. Didem Kınalı'nın İstanbul'un göbeğindeki 2 katlı 3 odalı evini göz kamaştırdı.

2 katlı 3 odalı evini göz kamaştırdı! Didem Kınalı’nın İstanbul manzaralı evindeki o detay dikkat çekti!

Yayınladığı dönem ilgi ile takip edilen İbo Show'un en dikkat çeken oryantallerinden Didem Kınalı, Cihangir'de dubleks daire satın almıştı.

2 katlı 3 odalı evini göz kamaştırdı! Didem Kınalı’nın İstanbul manzaralı evindeki o detay dikkat çekti!

O dönem açıklamalar yapan Kınalı, "Mütevazı bir ev ve içi harap durumda. Köpek bağlasan durmaz. Evin rayiç değeri belki 300 bin TL bile değil ama Cihangir'in acayip bir semt olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz.

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2 katlı 3 odalı evini göz kamaştırdı! Didem Kınalı’nın İstanbul manzaralı evindeki o detay dikkat çekti!

Fırsatçılar bir milyon TL'den kapı açıyorlar. O fiyata bulursanız öpün başınıza koyun. 1 artı 1 evlerin kirası 16 bin TL. Bir yıldır araştırıyorum ancak bütçeme uygun bir ev bulabildim. Son kuruşuma kadar ev için verdiğimden evin içerisini yaptıramadım." demişti.

2 katlı 3 odalı evini göz kamaştırdı! Didem Kınalı’nın İstanbul manzaralı evindeki o detay dikkat çekti!

Kınalı, aldığı evi yavaş yavaş yeniledi ve kendi tarzına göre dekore etti. Kınalı, 2 katlı 3 odalı evinin kapılarını da Evrim Akın'a açtı.

2 katlı 3 odalı evini göz kamaştırdı! Didem Kınalı’nın İstanbul manzaralı evindeki o detay dikkat çekti!

MİMAR TUTTU
Oryantal olarak tanınan Kınalı, evinin içini mimarla anlaşarak dekore ettiğini açıkladı. Ancak ünlü isim mimarla sorunlar yaşadığını da söyledi.

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