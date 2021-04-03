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Haberler Galeri 2 Nisan 2021 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Ramo...
Giriş Tarihi: 03.04.2021 08:22 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 09:40

2 Nisan 2021 Dünün birincisi hangi yapım oldu? Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Ramo...

Cuma günlerinin vazgeçilmez dizileri Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Payitaht, Ramo, Seni Çok Bekledim gibi birbirinden iddialı yapımlar izleyenleriyle buluşurken için kıyasıya rekabet geçtiğimiz gün de had safhadaydı. Bu kapsamda medya gündemini yakından takip eden diziseverler bu noktada sonuçları ile ilgili detayları, AB ve TOTAL sıralamaları oldukça merak ediyor. Bu noktada "Dünün reyting sonuçları belli oldu mu, birinci hangi yapım oldu?" gibi sorular yanıt arıyor. İşte tüm gelişmeler ve reytinglerde geçtiğimiz gün zirvenin sahibi olan isim…

Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Ramo... 2 Nisan 2021 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

bugün sabah saatlerinden bu yana gündemdeki yerini aldı. Her gün Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, TRT1 gibi kanallarda birbirinden iddialı dizi, program ve filmler izleyenlerinin karşısına çıkarken yapımlar reytinglerde zirvenin sahibi olabilmek için izleyenlerini kendi bünyesinde tutmanın çabası içerisinde yer alıyor. Bu noktada özellikle yeni dizi ve filmlerin reyting sonuçlarındaki sıralamaları merak ediliyor. Dünün reyting sonuçları için ise bugün medya gündeminin yakından takipçileri araştırmalara başladı.

2 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI!

Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Payitaht, Ramo, Seni Çok Bekledim dizileri her Cuma olduğu gibi sevenleriyle buluştu. Bu kapsamda beğeniyle izlenen dizilerin reytinglerdeki durumu ise merak konusu haline geldi.

İşte 2 Nisan reyting sonuçları…

Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Ramo... 2 Nisan 2021 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Henüz bugüne ait açıklanmadı gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

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Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Ramo... 2 Nisan 2021 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

2 NİSAN TV'DE NELER VARDI?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo 'Dizi'
00.15 Jack Ryan: Gölge Ajan 'Yabancı Film'
02.45 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.30 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Ramo... 2 Nisan 2021 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Seni Çok Bekledim 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Kiracı 'Türk Filmi'
05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Akıncı 'Dizi'
00.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Ramo... 2 Nisan 2021 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Dünya Avucunuzda
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Son Yaz 'Dizi'
00.15 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

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