Cuma günlerinin vazgeçilmez dizileri Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Payitaht, Ramo, Seni Çok Bekledim gibi birbirinden iddialı yapımlar izleyenleriyle buluşurken reyting sonuçları için kıyasıya rekabet geçtiğimiz gün de had safhadaydı. Bu kapsamda medya gündemini yakından takip eden diziseverler bu noktada 2 Nisan reyting sonuçları ile ilgili detayları, AB ve TOTAL sıralamaları oldukça merak ediyor. Bu noktada "Dünün reyting sonuçları belli oldu mu, birinci hangi yapım oldu?" gibi sorular yanıt arıyor. İşte tüm gelişmeler ve reytinglerde geçtiğimiz gün zirvenin sahibi olan isim…