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20 günlük tatile servet ödedi...

Aşklarını artık saklamayan ve tatilde. Murat Dalkılıç 20 günlük tatil için kesenin ağzını açmış

Giriş Tarihi: 21.04.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 11:17
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20 günlük tatile servet ödedi...
20 günlük tatile servet ödedi...

ve 20 günlük tatile servet ödedi...

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20 günlük tatile servet ödedi...
20 günlük tatile servet ödedi...

, sevgilisi 'in isteği üzerine Amerika-Kaliforniya'da düzenlenen ' Müzik ve Sanat Festivali'ne gitmişti.

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20 günlük tatile servet ödedi...
20 günlük tatile servet ödedi...

Çift daha sonra Los Angeles'a geçip Hollywood stüdyolarını da ziyaret etti.

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20 günlük tatile servet ödedi...
20 günlük tatile servet ödedi...

Sevgililere 'ın kardeşi Elif de eşlik ediyor.

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20 günlük tatile servet ödedi...
20 günlük tatile servet ödedi...

20 günlük tatil için kesenin ağzını açtı ve yaklaşık 100 bin TL harcadı.

İşte ve Murat Dalkılıç'ın 20 günlük tatilinden paylaşımlar...

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20 günlük tatile servet ödedi...
20 günlük tatile servet ödedi...
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20 günlük tatile servet ödedi...
20 günlük tatile servet ödedi...
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