Aşklarını artık saklamayan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel tatilde. Murat Dalkılıç 20 günlük tatil için kesenin ağzını açmış Murat Dalkılıç ve Hande Erçel 20 günlük tatile servet ödedi... Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in isteği üzerine Amerika-Kaliforniya'da düzenlenen 'Coachella Müzik ve Sanat Festivali'ne gitmişti. Çift daha sonra Los Angeles'a geçip Hollywood stüdyolarını da ziyaret etti. Sevgililere Murat Dalkılıç'ın kardeşi Elif de eşlik ediyor. Murat Dalkılıç 20 günlük tatil için kesenin ağzını açtı ve yaklaşık 100 bin TL harcadı. İşte Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın 20 günlük tatilinden paylaşımlar...