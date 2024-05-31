Giriş Tarihi: 31.05.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
15:30
20 yıllık eşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı! Ünlü komedyen Tolga Çevik'in eşinin doğum gününde mutlu aile pozu!
Kahkahalara boğan filmlerinden de tanıdığımız oyuncu Tolga Çevik, özellikle Komedi Dükkanı ve Arkadaşım Hoş Geldin programlarıyla gönülleri fethetmeyi başarmıştı. Kariyerinin yanı sıra aile yaşantısıyla da da parmakla gösterilen oyunculardan olan Tolga Çevik'in kiminle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor... Tan ve Tuna adından iki çocuğu olan Tolga Çevik son olarak katıldığı programda eşi, evliliği ve babalığıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Tolga Çevik'in 20 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin doğum gününde mutlu aile pozuna beğeni yağdı. İşte ünlü komedyen Tolga Çevik'in eşi Özge Çevik'in doğum gününde ve çocukları Tan ve Tuna ile mutluluk pozları...