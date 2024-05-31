20 yıllık eşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı! Ünlü komedyen Tolga Çevik’in eşinin doğum gününde mutlu aile pozu!

Kahkahalara boğan filmlerinden de tanıdığımız oyuncu Tolga Çevik, özellikle Komedi Dükkanı ve Arkadaşım Hoş Geldin programlarıyla gönülleri fethetmeyi başarmıştı. Kariyerinin yanı sıra aile yaşantısıyla da da parmakla gösterilen oyunculardan olan Tolga Çevik'in kiminle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor...