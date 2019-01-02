Türkiye'nin en iyi haber sitesi

2019 sağlık huzur barış yılı olsun!

Giriş Tarihi: 02.01.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 10:57
2019 sağlık huzur barış yılı olsun!

Türkiye'nin dört bir yanını coşkusu sararken, ünlü isimlerin çoğu 2019'u sahnede karşıladı. Yeni yılın ilk anlarında herkes; sağlık, huzur ve barış temennisinde bulundu.

2019 sağlık huzur barış yılı olsun!

Gaziantep Jolly Joker'de müzikseverlerle buluşan Bülent Ersoy, şarkılarını özel hazırlanan tahtında söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2019 sağlık huzur barış yılı olsun!

Orhan Gencebay, gecesi görevde olan polislerle sohbet etti.

2019 sağlık huzur barış yılı olsun!

Arda-Aslıhan Turan çifti, oğullarıyla birlikte Kartalkaya Kaya Palazzo'da tatil yaptı.

2019 sağlık huzur barış yılı olsun!

ATV ekranalrının sevilen ismi Esra Erol, her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık gecesi ailesiyle birlikte Eyüp Sultan Camii'ne gidip dua etti.

2019 sağlık huzur barış yılı olsun!

Seda Sayan, Günay'daki programında Raşit Bağzıbağlı imzalı bir kostüm giydi.

2019 sağlık huzur barış yılı olsun!

56'ncı yaşgününü sahnede kutlayan Sayan, annesi Ayşe Hanım'ın elini öptü.

BİZE ULAŞIN