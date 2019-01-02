2019 sağlık huzur barış yılı olsun!

Türkiye'nin dört bir yanını yılbaşı coşkusu sararken, ünlü isimlerin çoğu 2019'u sahnede karşıladı. Yeni yılın ilk anlarında herkes; sağlık, huzur ve barış temennisinde bulundu. Gaziantep Jolly Joker'de müzikseverlerle buluşan Bülent Ersoy, şarkılarını özel hazırlanan tahtında söyledi. Orhan Gencebay, yılbaşı gecesi görevde olan polislerle sohbet etti. Arda-Aslıhan Turan çifti, oğullarıyla birlikte Kartalkaya Kaya Palazzo'da tatil yaptı. ATV ekranalrının sevilen ismi Esra Erol, her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık gecesi ailesiyle birlikte Eyüp Sultan Camii'ne gidip dua etti. Seda Sayan, Günay'daki programında Raşit Bağzıbağlı imzalı bir kostüm giydi. 56'ncı yaşgününü sahnede kutlayan Sayan, annesi Ayşe Hanım'ın elini öptü.