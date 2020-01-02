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  • 2020 için Türkiye’nin dileği aynı gönül gönüle omuz omuza! Yusuf Güney -13 derecede Mehmetçikle…

için Türkiye’nin dileği aynı gönül gönüle omuz omuza! -13 derecede Mehmetçikle…

Sanat dünyası 'ye sahnede girdi. Kıbrıs'ta, 'de konser veren de vardı, gibi yeni yıla 'le beraber giren de... Tüm Türkiye'nin dileği ise aynıydı: 2020; ülkemize birlik beraberlik, huzur ve barış getirsin!

Giriş Tarihi: 02.01.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 10:46
2020 için Türkiye’nin dileği aynı gönül gönüle omuz omuza! Yusuf Güney -13 derecede Mehmetçikle…

, her sene olduğu gibi yine konserine çıkmadı ve Hakkari'de askerlerle buluştu. -13 derecedeki Geçitli'de görev yapan Mehmetçiğin yeni yılını kutlayan Güney, "Şanlı Türk ordusu... Her birinin bekleyeni var. Allah yardımcıları olsun" dedi.

2020 için Türkiye’nin dileği aynı gönül gönüle omuz omuza! Yusuf Güney -13 derecede Mehmetçikle…

-13 derecede Mehmetçikle…

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2020 için Türkiye’nin dileği aynı gönül gönüle omuz omuza! Yusuf Güney -13 derecede Mehmetçikle…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yılbaşını kahraman 'le geçirdi.

2020 için Türkiye’nin dileği aynı gönül gönüle omuz omuza! Yusuf Güney -13 derecede Mehmetçikle…

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'ın, eski eşi İstem Atilla ile barıştığını önceki gün GÜNAYDIN duyurmuştu. Çift, yeni yılı kızlarıyla birlikte Milano'da karşıladı ve mutluluk pozu verdi.

2020 için Türkiye’nin dileği aynı gönül gönüle omuz omuza! Yusuf Güney -13 derecede Mehmetçikle…

ÜÇ EFSANE BİR ARADA

Müzik dünyasının üç usta ismi Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam, yeni yıla aynı sahnede girdi. WOW Hotel'de konser veren üçlü, bin 700 konuk için unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

2020 için Türkiye’nin dileği aynı gönül gönüle omuz omuza! Yusuf Güney -13 derecede Mehmetçikle…

ALTIN KIZ
gecesi Kıbrıs'ta sahneye çıkan isimlerden biri de Funda Arar'dı. Nuh'un Gemisi'nde sahneye çıkan Arar, 7 kilo Swarovski taş kullanılan, altın rengi bir kıyafet giydi. Şarkıcı, "Herkese altın gibi bir yıl diliyorum" dedi.

2020 için Türkiye’nin dileği aynı gönül gönüle omuz omuza! Yusuf Güney -13 derecede Mehmetçikle…

Sibel Can, Les Ambassadeurs Hotel'de yeni yılı karşıladı.

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