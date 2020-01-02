2020 için Türkiye’nin dileği aynı gönül gönüle omuz omuza! Yusuf Güney -13 derecede Mehmetçikle…

Sanat dünyası 2020'ye sahnede girdi. Kıbrıs'ta, Mersin'de konser veren de vardı, Yusuf Güney gibi yeni yıla Mehmetçik'le beraber giren de... Tüm Türkiye'nin dileği ise aynıydı: 2020; ülkemize birlik beraberlik, huzur ve barış getirsin!