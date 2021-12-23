‘2022’ye Günaydın’ partisinden renkli anlar! Neşeli buluşma

Kerem Alışık, ATV Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak, Oktay Kaynarca ve yapımcı Mehmet Yiğit Alp, bir köşede uzun uzun konuşma imkanı buldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Demet Akbağ, partide samimi bir şekilde sohbet ederken görüntülendi. İkilinin sohbetine bir ara Oya Başar da dahil oldu. Pandemi nedeniyle pek sosyalleşemeyen davetliler GÜNAYDIN'ın partisinde bol bol hasret giderdi. Tiyatro dünyasının iki ünlü ismi Demet Akbağ ile Oya Başar ise bir köşede saatlerce sohbet etti. İkilinin neşeli sohbetine zaman zaman başka sanatçılar da dahil oldu. İki ustanın oturduğu bölüm hiç boş kalmadı. Destan dizisinin başrol oyuncusu Selim Bayraktar, Engin Altan Düzyatan ile dönem dizileri hakkında sohbet etti. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer ile birlikte kameralara poz verdi. Oktay Kaynarca, Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile hasret giderdi. Fettah Can, eski dostu Berkay ile partide bir araya gelip anıları yad etti. İkilinin yaptığı espriler havada uçuştu. Şarkılarıyla ve sahne performansıyla geceye damga vuran Altay'a bir ara Feryal Sepin de eşlik etti. Sepin'in 'Ben İnsan Değil miyim?' şarkısını söylediği sırada alkış tufanı koptu. Esra Erol bir ara, yapımcı Burak Sağyaşar ve oyuncu eşi Hatice Şendil ile bir araya geldi. Üçlünün sohbet konusu TV dünyasıydı. Hande Yener, pilot ceketi ve ilginç gözlüğüyle partinin en havalı isimlerinden biriydi. Gecede selfie çekme yarışı vardı. Uzun süredir görmediği arkadaşlarıyla buluşan sanatçılar, hemen telefona sarılıp o anları ölümsüzleştirdi. İŞTE GÜNAYDIN'IN PARTİSİNDEN RENKLİ ANLAR!