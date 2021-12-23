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Haberler Galeri ‘2022’ye Günaydın’ partisinden renkli anlar! Neşeli buluşma
Giriş Tarihi: 23.12.2021 06:22 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 08:13

2022’ye Günaydın’ partisinden renkli anlar! Neşeli buluşma

Mandarin Oriental Bosphorus'un ev sahipliğindeki, netd ana sponsorluğu ile İpekyol ve Le Bedesten cosponsorluğunda gerçekleşen '2022'ye GÜNAYDIN' partisinde sanat ve sosyete dünyası bir araya geldi. Pandemi nedeniyle birbirine hasret kalan davetliler, gece boyunca sohbet edip eğlendi

‘2022’ye Günaydın’ partisinden renkli anlar! Neşeli buluşma

Kerem Alışık, ATV Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak, Oktay Kaynarca ve yapımcı Mehmet Yiğit Alp, bir köşede uzun uzun konuşma imkanı buldu.

‘2022’ye Günaydın’ partisinden renkli anlar! Neşeli buluşma

Kenan İmirzalıoğlu ile Demet Akbağ, partide samimi bir şekilde sohbet ederken görüntülendi. İkilinin sohbetine bir ara Oya Başar da dahil oldu.

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‘2022’ye Günaydın’ partisinden renkli anlar! Neşeli buluşma

Pandemi nedeniyle pek sosyalleşemeyen davetliler GÜNAYDIN'ın partisinde bol bol hasret giderdi. Tiyatro dünyasının iki ünlü ismi Demet Akbağ ile Oya Başar ise bir köşede saatlerce sohbet etti. İkilinin neşeli sohbetine zaman zaman başka sanatçılar da dahil oldu. İki ustanın oturduğu bölüm hiç boş kalmadı.

‘2022’ye Günaydın’ partisinden renkli anlar! Neşeli buluşma

Destan dizisinin başrol oyuncusu Selim Bayraktar, Engin Altan Düzyatan ile dönem dizileri hakkında sohbet etti.

‘2022’ye Günaydın’ partisinden renkli anlar! Neşeli buluşma

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer ile birlikte kameralara poz verdi.

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