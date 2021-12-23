‘2022’ye Günaydın’ partisinden renkli anlar! Neşeli buluşma

Pandemi nedeniyle pek sosyalleşemeyen davetliler GÜNAYDIN'ın partisinde bol bol hasret giderdi. Tiyatro dünyasının iki ünlü ismi Demet Akbağ ile Oya Başar ise bir köşede saatlerce sohbet etti. İkilinin neşeli sohbetine zaman zaman başka sanatçılar da dahil oldu. İki ustanın oturduğu bölüm hiç boş kalmadı.