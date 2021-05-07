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Haberler Galeri 21 yaşındaki Aslı Gönül’ü görenler güzelliğine hayran kalıyor! Kayahan ile İpek Açar'ın Londra'da okuyan kızları Aslı Gönül’den yürek burkan mesaj!
Giriş Tarihi: 07.05.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 14:22

21 yaşındaki ’ü görenler güzelliğine hayran kalıyor! ile 'ın 'da okuyan kızları Aslı Gönül’den yürek burkan mesaj!

'ın usta sanatçı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı büyüdü çok bir genç kız oldu. Ünlü sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te aramızdan ayrılmış, ölümü tüm 'yi yasa boğmuştu... Sosyal medyayı aktif kullanan güzel şarkıcı İpek Açar zaman zaman kızı Aslı Gönül ile de fotoğraflar paylaşıyor. İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri anne, kızın daha çok abla, kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor. Aslı Gönül, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Aslı Gönül, eğitimine 'de devam ediyor. 21 yaşındaki genç kız, Anneler Günü öncesinde verdiği bir röportajda annesine mesaj gönderdi. İşte merak edenler için Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül…

21 yaşındaki Aslı Gönül’ü görenler güzelliğine hayran kalıyor! Kayahan ile İpek Açar'ın Londra'da okuyan kızları Aslı Gönül’den yürek burkan mesaj!

'ın 'la evliliğinden olan kızı , eğitimine 'de devam ediyor. 21 yaşındaki genç kız, Anneler Günü öncesinde Quality dergisi aracılığıyla annesine mesaj gönderdi.

21 yaşındaki Aslı Gönül’ü görenler güzelliğine hayran kalıyor! Kayahan ile İpek Açar'ın Londra'da okuyan kızları Aslı Gönül’den yürek burkan mesaj!

ABD'nin ünlü müzik okulu Berklee College of Music'ten mezun olan 'ın kızı da eğitim için yurtdışını tercih etti.

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21 yaşındaki Aslı Gönül’ü görenler güzelliğine hayran kalıyor! Kayahan ile İpek Açar'ın Londra'da okuyan kızları Aslı Gönül’den yürek burkan mesaj!

FİZİK OKUYOR
'de bulunan Durham Üniversitesi'nin Fizik Bölümü'nde son sınıf öğrencisi olan Açar, Anneler Günü için annesine mesaj yolladı.

21 yaşındaki Aslı Gönül’ü görenler güzelliğine hayran kalıyor! Kayahan ile İpek Açar'ın Londra'da okuyan kızları Aslı Gönül’den yürek burkan mesaj!

21 yaşındaki genç kız, aynı zamanda tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı:

21 yaşındaki Aslı Gönül’ü görenler güzelliğine hayran kalıyor! Kayahan ile İpek Açar'ın Londra'da okuyan kızları Aslı Gönül’den yürek burkan mesaj!

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"Annemi çok seviyorum. İyi ki benim annem olmuş, iyi ki var. O benim için çok kıymetli.

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