Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:21
22 yıl Altan Gördüm’le evli kalmıştı! Aldatmak’ın yıldızı Vahide Perçin’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı!
Atv ekranların sevilen yapımlarından "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Aldatmak dizisinde Güzide karakteri ile boy gösteren Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Vahide Perçin'in kızı Alize Gördüm güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. İşte annesiyle aynı dizide de izlediğimiz Vahide Perçin'in oyuncu kızı Alize Gördüm...