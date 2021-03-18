26 yıllık özlemini dile getirirken yüreklere dokundu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık'tan babası Sadri Alışık'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler...

Bir Zamanlar Çukurova'nın usta isimlerinden Kerem Alışık'ın Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur. Büyük usta Sadri Alışık, 26 sene önce, 18 Mart 1995'te aramızdan ayrıldı. Her sene Sadri Alışık için mezarı başında ailesi, dostları ve sevenlerinin katılımıyla yapılan anma töreni bu sene pandemi nedeniyle sadece aile içinde sınırlı bir katılım ile gerçekleşecek. Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran Kerem Alışık usta oyuncu Sadri Alışık'ın ölüm yıl dönümünde ona olan özlemini duygu yüklü sözlerle anlattı. İşte Kerem Alışık'ın yüreklere dokunan açıklaması...