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Haberler Galeri 26 yıllık özlemini dile getirirken yüreklere dokundu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık'tan babası Sadri Alışık'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler...

26 yıllık özlemini dile getirirken yüreklere dokundu! ’nın Fekeli’si 'tan babası 'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler...

'nın usta isimlerinden 'ın 'ın unutulmayan isimlerinden 'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur. Büyük usta Sadri Alışık, 26 sene önce, 18 Mart 1995'te aramızdan ayrıldı. Her sene Sadri Alışık için mezarı başında ailesi, dostları ve sevenlerinin katılımıyla yapılan anma töreni bu sene pandemi nedeniyle sadece aile içinde sınırlı bir katılım ile gerçekleşecek. Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran Kerem Alışık usta oyuncu Sadri Alışık'ın ölüm yıl dönümünde ona olan özlemini duygu yüklü sözlerle anlattı. İşte Kerem Alışık'ın yüreklere dokunan açıklaması...

Giriş Tarihi: 18.03.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 12:07
26 yıllık özlemini dile getirirken yüreklere dokundu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık'tan babası Sadri Alışık'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler...

'nın usta isimlerinden 'ın 'ın unutulmayan isimlerinden 'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur.

26 yıllık özlemini dile getirirken yüreklere dokundu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık'tan babası Sadri Alışık'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler...

Büyük usta , 26 sene önce, 18 Mart 1995'te aramızdan ayrıldı. Her sene Sadri Alışık için mezarı başında ailesi, dostları ve sevenlerinin katılımıyla yapılan anma töreni bu sene pandemi nedeniyle sadece aile içinde sınırlı bir katılım ile gerçekleşecek.

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26 yıllık özlemini dile getirirken yüreklere dokundu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık'tan babası Sadri Alışık'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler...

Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran usta oyuncu 'ın ölüm yıl dönümünde ona olan özlemini duygu yüklü sözlerle anlattı.

26 yıllık özlemini dile getirirken yüreklere dokundu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık'tan babası Sadri Alışık'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler...

İşte 'ın yüreklere dokunan açıklaması...

26 yıllık özlemini dile getirirken yüreklere dokundu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık'tan babası Sadri Alışık'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler...

'nın Fekeli'si , 26 yıl önce kaybettiği babasına olan özleminin hiç dinmediğini şu sözlerle anlattı:

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