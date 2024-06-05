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Haberler Galeri 29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz takipçilerini şoke etti! Dilan Çiçek Deniz’in boyu…
Giriş Tarihi: 05.06.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 14:00

29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz takipçilerini şoke etti! Dilan Çiçek Deniz’in boyu…

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev, Kusursuz Kiracı gibi yapımlardan tanıdığımız Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada gündem oldu. Dilan Çiçek Deniz şimdi de özel hayatıyla gündemde. Mert Yazıcıoğlu ile kısa süreli birliktelik yaşayan Deniz sonunda aradığı aşkı buldu. Dilan Çiçek Deniz ünlü yönetmenin oğluyla aşk yaşadığını kabul etti. Dilan Çiçek Deniz'in hayatı merak konusu oldu. Hakkındaki bazı gerçekler ise hayranlarını çok şaşırttı. İşte Dilan Çiçek hakkında bilinmeyen bazı gerçekler…

29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz takipçilerini şoke etti! Dilan Çiçek Deniz’in boyu…

DUYANLAR ŞOKE OLDU

Her giydiği, her yaptığı ve her adımı olay olan ünlü isim şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz takipçilerini şoke etti! Dilan Çiçek Deniz’in boyu…

Son olarak Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile kısa bir birliktelik yaşayan Dilan Çiçek Deniz aradığı mutluluğu sonunda buldu.

AŞKI DOĞRULADI

Dilan Çiçek Deniz ve Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'in aşk iddiası doğru çıktı. Deniz, Rafael Çetin ile ilişkisinin nasıl gittiği sorusuna gülümseyerek 'Her şey güzel gidiyor. Her şey çok güzel gidiyor' diyerek cevap verdi.

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29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz takipçilerini şoke etti! Dilan Çiçek Deniz’in boyu…

Dilan Çiçek Deniz'in hayatı merak konusu oldu. Hakkındaki bu gerçekler şoke etti…

28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. 17 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü aldı. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün Karşılaştırmalı Edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Oyuncu, on beş yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır.

29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz takipçilerini şoke etti! Dilan Çiçek Deniz’in boyu…

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz takipçilerini şoke etti! Dilan Çiçek Deniz’in boyu…

İlk rolü 2015 yılında Pretty Little Liars dizisinden uyarlama olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki "Ebru" karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadı.

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