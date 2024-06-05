Giriş Tarihi: 05.06.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
14:00
29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz takipçilerini şoke etti! Dilan Çiçek Deniz’in boyu…
Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev, Kusursuz Kiracı gibi yapımlardan tanıdığımız Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada gündem oldu. Dilan Çiçek Deniz şimdi de özel hayatıyla gündemde. Mert Yazıcıoğlu ile kısa süreli birliktelik yaşayan Deniz sonunda aradığı aşkı buldu. Dilan Çiçek Deniz ünlü yönetmenin oğluyla aşk yaşadığını kabul etti. Dilan Çiçek Deniz'in hayatı merak konusu oldu. Hakkındaki bazı gerçekler ise hayranlarını çok şaşırttı. İşte Dilan Çiçek hakkında bilinmeyen bazı gerçekler…