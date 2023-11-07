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Haberler Galeri 3 çocuk annesi Bergüzar Korel 20 kilo vermiş iğne ipliğe dönmüştü! Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı belli oldu!
Giriş Tarihi: 07.11.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 13:15

3 çocuk annesi Bergüzar Korel 20 kilo vermiş iğne ipliğe dönmüştü! Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı belli oldu!

Aldığı hamilelik kilolarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra hızla kilo vermeye başladı öyle ki neredeyse eskisinden bile zayıf oldu. Güzel oyuncu Bergüzar Korel'in verdiği kiloların sırları ortaya çıktı. Bergüzar Korel meğer bıçak altına yatmış... 8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel'in ameliyat olduğu da öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel'in son paylaşımı olay oldu. Güzel anne Bergüzar Korel'in eski fit haline geri dönmesindeki zayıflama sırrı bakın neymiş...

3 çocuk annesi Bergüzar Korel 20 kilo vermiş iğne ipliğe dönmüştü! Bergüzar Korel’in zayıflama sırrı belli oldu!

Ekranların başarılı ve en çok kazanan oyunculardan Bergüzar Korel, yeni projesinin çekimleri için Türkiye'ye gelmiş ve bu süreçte yoğun çalıştığını söyleyerek gündeme gelmişti. Sosyal medya 3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in zayıflama sırrını merak ediyordu meğer güzel oyuncu bıçak altına yatmış... İşte Bergüzar Korel'in eski fit haline geri dönmesine yardımcı olan ameliyat ve zayıflama sırrı...

3 çocuk annesi Bergüzar Korel 20 kilo vermiş iğne ipliğe dönmüştü! Bergüzar Korel’in zayıflama sırrı belli oldu!

Setlere ara veren Korel, set sonunda hemen Londra'ya döndü. Yeni eve taşınan oyuncu, son haliyle gündem oldu.

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3 çocuk annesi Bergüzar Korel 20 kilo vermiş iğne ipliğe dönmüştü! Bergüzar Korel’in zayıflama sırrı belli oldu!

3 çocuk annesi olan Bergüzar Korel, hamilelik kilolarını da bu süreçte hızla verdi. Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan Korel, son haliyle ve fit görünümüyle dikkat çekti.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel 20 kilo vermiş iğne ipliğe dönmüştü! Bergüzar Korel’in zayıflama sırrı belli oldu!

8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel'in son pozlarına beğeni yağdı.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel 20 kilo vermiş iğne ipliğe dönmüştü! Bergüzar Korel’in zayıflama sırrı belli oldu!

Ünlü oyuncu, yaz boyunca günde 2 saat yürüyüş yaptı ve 1 saat yüzdü. Ayrıca set başlamadan önce meme küçültme ameliyatı da oldu.

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