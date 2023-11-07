Giriş Tarihi: 07.11.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 13:15

3 çocuk annesi Bergüzar Korel 20 kilo vermiş iğne ipliğe dönmüştü! Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı belli oldu!

Aldığı hamilelik kilolarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra hızla kilo vermeye başladı öyle ki neredeyse eskisinden bile zayıf oldu. Güzel oyuncu Bergüzar Korel'in verdiği kiloların sırları ortaya çıktı. Bergüzar Korel meğer bıçak altına yatmış... 8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel'in ameliyat olduğu da öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel'in son paylaşımı olay oldu. Güzel anne Bergüzar Korel'in eski fit haline geri dönmesindeki zayıflama sırrı bakın neymiş...