3 jönün dostlukları pekişiyor! Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu ile komşu oluyor!

Giriş Tarihi: 11.04.2022 10:23
Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
10:35
Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy; Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alıyor. Rol aldıkları yapımlarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncular, her hareketleriyle dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Yakın arkadaş olan Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy; şimdilerde dostluklarını Marmaris'te pekiştirmeye hazırlanıyor. Son olarak Çağatay Ulusoy, burada yazlığı olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu'na komşu olarak dikkat çeken bir adım attı. İşte detaylar...