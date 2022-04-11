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Haberler Galeri 3 jönün dostlukları pekişiyor! Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu ile komşu oluyor!
Giriş Tarihi: 11.04.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 10:35

3 jönün dostlukları pekişiyor! Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu ile komşu oluyor!

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy; Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alıyor. Rol aldıkları yapımlarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncular, her hareketleriyle dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Yakın arkadaş olan Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy; şimdilerde dostluklarını Marmaris'te pekiştirmeye hazırlanıyor. Son olarak Çağatay Ulusoy, burada yazlığı olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu'na komşu olarak dikkat çeken bir adım attı. İşte detaylar...

3 jönün dostlukları pekişiyor! Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu ile komşu oluyor!

Çağatay Ulusoy, Marmaris-Bozburun'dan arsa alarak yakın dostları Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'na komşu oldu.

3 jönün dostlukları pekişiyor! Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu ile komşu oluyor!

Türk sinemasının üç jönü Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu, yakın dostluklarını pekiştiriyor.

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3 jönün dostlukları pekişiyor! Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu ile komşu oluyor!

Hürriyet'in haberine göre; Çağatay Ulusoy da dostlarının ardından Marmaris-Bozburun'da arazi alarak, iki oyuncuya komşu oluyor.

3 jönün dostlukları pekişiyor! Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu ile komşu oluyor!

İki dönüm arazi satın alan ünlü oyuncu, denize sıfır arsasına hem imarlı ev yapabilir hem de iskele inşa edebilir.

3 jönün dostlukları pekişiyor! Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu ile komşu oluyor!

Aynı yerde Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un da evleri var bilindiği gibi.

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