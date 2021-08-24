Giriş Tarihi: 24.08.2021 14:45Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 14:46
30 haftalık hamile oyuncu Bergüzar Korel aşı oldu! Sosyal medyadan duyurdu: O gün karar verdim...
Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in dizi aşkı gerçek olmuş, ikili 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl mart ayında da ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu. Şimdilerde kızlarına kavuşmak için gün sayan çiftten Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. 40 haftalık hamile olan Korel, yaptığı paylaşımda, "Çocuklar okullarından uzak kalmasın, lütfen aşınızı olun. Veliler ve öğretmenler, bu yavruların hayatlarından yeterince çaldık" ifadelerini kullanarak herkese aşı çağrısında bulundu.