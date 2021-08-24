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Haberler Galeri 30 haftalık hamile oyuncu Bergüzar Korel aşı oldu! Sosyal medyadan duyurdu: O gün karar verdim...
Giriş Tarihi: 24.08.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 14:46

30 haftalık hamile oyuncu Bergüzar Korel aşı oldu! Sosyal medyadan duyurdu: O gün karar verdim...

Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in dizi aşkı gerçek olmuş, ikili 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl mart ayında da ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu. Şimdilerde kızlarına kavuşmak için gün sayan çiftten Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. 40 haftalık hamile olan Korel, yaptığı paylaşımda, "Çocuklar okullarından uzak kalmasın, lütfen aşınızı olun. Veliler ve öğretmenler, bu yavruların hayatlarından yeterince çaldık" ifadelerini kullanarak herkese aşı çağrısında bulundu.

30 haftalık hamile oyuncu Bergüzar Korel aşı oldu! Sosyal medyadan duyurdu: O gün karar verdim...

İki çocuk annesi Bergüzar Korel, yeniden anne olmak için gün sayıyor. Kız bebek bekleyen ve adını Leyla koymaya hazırlanan Korel, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dikkati çekti.

30 haftalık hamile oyuncu Bergüzar Korel aşı oldu! Sosyal medyadan duyurdu: O gün karar verdim...

Han ve Ali adında iki oğlu olan Korel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşılamaya ilgili bir öneride bulundu.

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30 haftalık hamile oyuncu Bergüzar Korel aşı oldu! Sosyal medyadan duyurdu: O gün karar verdim...

Aşı olan ve bunu yayınlayan Korel, "Gerçek anlamda evden hiç çıkmadan geçen bir lohusalık ve tekrar gebelik.." ifadelerine yer verdi.

30 haftalık hamile oyuncu Bergüzar Korel aşı oldu! Sosyal medyadan duyurdu: O gün karar verdim...

"LÜTFEN, BUNA HAKKIMIZ YOK.."

Aşı olduğu fotoğrafı Instagram'ın hikaye kısmından yayınlayan Bergüzar Korel şu ifadeleri kullandı;

30 haftalık hamile oyuncu Bergüzar Korel aşı oldu! Sosyal medyadan duyurdu: O gün karar verdim...

"Açık konuşacağım.. Aşı olmak için doğumu bekliyordum. Riskleri konuştuğumuzda sahada çalışmadığım ve ilk günden bugüne çok izole yaşadığım için dayanacaktım.

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