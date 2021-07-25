33 yaşındaki Sinem Kobal bikinili pozu ile güzelliğini konuşturdu! "Böyle de güzel olunmaz ki" yorumları yağdı...

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal,şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde sap sarı saçlarını koyu renge boyayan Sinem Kobal yeni imajı ile boy göstermişti. Tatil paylaşımlarıyla hayranları ile buluşan Sinem Kobal'den yeni poz geldi. Bikinisi ile kumsaldan paylaşımda bulunan Sinem Kobal tarzı ile de övgüleri topladı. İşte 33 yaşındaki Sinem Kobal'dan bikinili poz...