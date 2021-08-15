34 yaşına giren Sinem Kobal’dan pazar pozu! Doğal güzelliğini konuşturan Sinem Kobal’ın makyajsız hali övgüleri topladı...

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal,şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde sap sarı saçlarını koyu renge boyayan Sinem Kobal yeni imajı ile boy göstermişti. Dün 34 yaşına basan Sinem Kobal pazar pozunu takipçileri ile paylaştı. Doğal güzelliğine oldukça güvenen Sinem Kobal'ın makyajsız hali övgüler topladı... İşte güzel anne Sinem Kobal'ın pazar pozu...