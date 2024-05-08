34 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk takipçilerini şaşırttı! Burcu Özberk’in boyu…

Yer aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk'in oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medya gündem olmuştu. Burcu Özberk'i sosyal medyada 9.9 milyon kişi takip ediyor. Burcu Özberk'in paylaşımları da ilgi odağı oluyor.