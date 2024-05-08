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Haberler Galeri 34 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk takipçilerini şaşırttı! Burcu Özberk’in boyu…
Giriş Tarihi: 08.05.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 13:07

34 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk takipçilerini şaşırttı! Burcu Özberk’in boyu…

Aşk Mantık İntikam, Afili Aşk, Çocukluk, Ruhun Duymaz, Güneşin Kızları, Kraliçe, Muhteşem Yüzyıl dizilerinden tanıdığımız 34 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya ilgi odağı oldu. Sosyal medyada 9.9 milyon takipçisi olan Burcu Özberk, her haliyle dikkat çekiyor. Burcu Özberk'in hayatını merak eden hayranları hakkındaki bu gerçeğe çok şaşırdı.

34 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk takipçilerini şaşırttı! Burcu Özberk’in boyu…

Yer aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk'in oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medya gündem olmuştu. Burcu Özberk'i sosyal medyada 9.9 milyon kişi takip ediyor. Burcu Özberk'in paylaşımları da ilgi odağı oluyor.

34 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk takipçilerini şaşırttı! Burcu Özberk’in boyu…

Burcu Özberk 11 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Özberk, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

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34 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk takipçilerini şaşırttı! Burcu Özberk’in boyu…

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.

34 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk takipçilerini şaşırttı! Burcu Özberk’in boyu…

2017-2018 yılları arasında Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır.

34 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk takipçilerini şaşırttı! Burcu Özberk’in boyu…

Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Çağlar Ertuğrul ile birlikte Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır.

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