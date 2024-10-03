Giriş Tarihi: 03.10.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
13:21
34 yıllık mutlu bir evliliği olan Behzat Uygur'un oğulları da çok ünlü! Biri oyuncu biri şarkıcı! "Armut dibine düşmüş"
Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. 34 yılı deviren Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur çifti sosyal medyada da merak konusu olurken oğulları da ilgi odağı oldu. Behzat Uygur, son olarak oğlu ve eşi ile bir film galasına ortaya çıktı. Peki Behzat Uygur'un oğullarının da en az kendisi kadar ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Behzat Uygur'un babasının adını verdiği küçük oğlu Nejat Uygur yıldızı parlayan bir oyuncu iken kendi adını taşıyan büyük oğlu Behzat Uygur ise müzisyen. İşte ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'un kendi gibi ünlü çocukları Behzat Uygur ve Nejat Uygur...