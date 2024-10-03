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Haberler Galeri 34 yıllık mutlu bir evliliği olan Behzat Uygur'un oğulları da çok ünlü! Biri oyuncu biri şarkıcı! "Armut dibine düşmüş"
Giriş Tarihi: 03.10.2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 13:21

34 yıllık mutlu bir evliliği olan Behzat Uygur'un oğulları da çok ünlü! Biri oyuncu biri şarkıcı! "Armut dibine düşmüş"

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. 34 yılı deviren Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur çifti sosyal medyada da merak konusu olurken oğulları da ilgi odağı oldu. Behzat Uygur, son olarak oğlu ve eşi ile bir film galasına ortaya çıktı. Peki Behzat Uygur'un oğullarının da en az kendisi kadar ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Behzat Uygur'un babasının adını verdiği küçük oğlu Nejat Uygur yıldızı parlayan bir oyuncu iken kendi adını taşıyan büyük oğlu Behzat Uygur ise müzisyen. İşte ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'un kendi gibi ünlü çocukları Behzat Uygur ve Nejat Uygur...

34 yıllık mutlu bir evliliği olan Behzat Uygur’un oğulları da çok ünlü! Biri oyuncu biri şarkıcı! Armut dibine düşmüş

Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur 1990 yılında nikah masasına oturmuştu. Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur'un mutlu evliliklerinden iki çocuğu bulunuyor.

34 yıllık mutlu bir evliliği olan Behzat Uygur’un oğulları da çok ünlü! Biri oyuncu biri şarkıcı! Armut dibine düşmüş

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımda bulunuyor.

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34 yıllık mutlu bir evliliği olan Behzat Uygur’un oğulları da çok ünlü! Biri oyuncu biri şarkıcı! Armut dibine düşmüş

Uzun yıllar kardeşi Suheyl Uygur ile televizyonda da boy gösteren Behzat Uygur son olarak eşi ve oğlu ile bir film galasında ortaya çıktı.

34 yıllık mutlu bir evliliği olan Behzat Uygur’un oğulları da çok ünlü! Biri oyuncu biri şarkıcı! Armut dibine düşmüş

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur evliliklerinde 34 yılı çoktan geride bıraktı.

34 yıllık mutlu bir evliliği olan Behzat Uygur’un oğulları da çok ünlü! Biri oyuncu biri şarkıcı! Armut dibine düşmüş

Behzat Uygur, evlilik yıl dönümlerini bu kareler ile kutlamış "İyi ki canım, karım, sevgilim ve en iyi dostumsun. 34 yılı geride bıraktık, sonsuz yıllara…" notu da eklemeyi ihmal etmemişti.

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