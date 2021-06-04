Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 35 yaşına giren Fahriye Evcen beyaz elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Kuğu gibisin’
Giriş Tarihi: 04.06.2021 06:38 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 06:50

35 yaşına giren elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Kuğu gibisin’

Kuruluş Osman'ın yıldızı ve 2013 yılında '' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fahriye Evcen yavaş yavaş yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir dergi için çekim yapan oyuncu, elbisesiyle adeta şov yaptı. Fahriye Evcen, son paylaşımında doğum gününe gönderme yaptı. doğumlu oyuncu, paylaşımına "Haziran'ı bir başka sevdiğim doğrudur" notunu yazdı. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımına 'Kuğu gibisin' yorumları yapıldı.

35 yaşına giren Fahriye Evcen beyaz elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Kuğu gibisin’

Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen yavaş yavaş yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir dergi için çekim yapan oyuncu, verdiği elbiseli pozlarını hesabından paylaşınca beğenilerin ardı arkası kesilmedi.

35 yaşına giren Fahriye Evcen beyaz elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Kuğu gibisin’

Geçtiğimiz günlerde oğlu Karan ile ilk kez bir reklam filminde rol alan , bu sefer de derginin kapağını süsledi. Güzelliğiyle büyüleyen Evcen, verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
35 yaşına giren Fahriye Evcen beyaz elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Kuğu gibisin’

"HAZİRAN'I BİR BAŞKA SEVERİM"

Instagram'da 11,8 milyon takipçisi bulunan , bir ile verdiği pozları paylaşarak doğum gününe gönderme yaptı. doğumlu oyuncu, paylaşımına "Haziran'ı bir başka sevdiğim doğrudur" notunu yazdı. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun pozları kısa sürede 335 binden fazla aldı.

35 yaşına giren Fahriye Evcen beyaz elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Kuğu gibisin’

BURAK YORUMSUZ BIRAKMADI

Eşinin neredeyse her paylaşımına yorum yapan oyuncu yine sessiz kalmadı. Evcen'in pozlarını gören oyuncu, yorumlara bir balık emojisi koydu.

35 yaşına giren Fahriye Evcen beyaz elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Kuğu gibisin’

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

35 yaşına giren , kız arkadaşlarıyla Bebek'te buluşarak doğum gününü kutladı.

SON DAKİKA