35 yaşına giren Fahriye Evcen beyaz elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Kuğu gibisin’

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fahriye Evcen yavaş yavaş yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir dergi için çekim yapan oyuncu, beyaz elbisesiyle adeta şov yaptı. Fahriye Evcen, son paylaşımında doğum gününe gönderme yaptı. 4 Haziran doğumlu oyuncu, paylaşımına "Haziran'ı bir başka sevdiğim doğrudur" notunu yazdı. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımına 'Kuğu gibisin' yorumları yapıldı.