36 yaşındaki Aslı Enver son hali ile liseli kızlara benzetildi... Aslı Enver'e Yeter artık zayıflama yorumları yağmıştı...

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Aslı Enver'in yeni projesi için diyet yaptığı iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda zayıflığı ile dikkat çeken Aslı Enver'in son hali hayranlarını oldukça şaşırtmıştı. Aslı Enver'e "Yeter artık zayıflama" yorumları yağmıştı. Fit hali ile dikkat çeken Aslı Enver son olarak sosyal medya hesabından en doğal hali ile pozlar verdi. Aslı Enver'in sıfır makyaj hali de övgüler topladı. Hayranları özellikle 36 yaşındaki Aslı Enver'in gün geçtikçe gençleştiğine vurgu yaptı. İşte makyajsız hali ile poz veren Aslı Enver'in son hali...