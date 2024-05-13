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Haberler Galeri 36 yaşındaki Sinem Kobal bu kez şaşırttı! Sinem Kobal’ın boyu…
Giriş Tarihi: 13.05.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 13:25

36 yaşındaki Sinem Kobal bu kez şaşırttı! Sinem Kobal’ın boyu…

Dadı, Hürrem Sultan, Lise Defteri, Nefes Nefese, Belalı Baldız, Selena, Küçük Sırlar, Gönül İşleri, Analar ve Anneler, Yüz Yüze yapımlarından tanıdığımız 36 yaşındaki Sinem Kobal, sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle iletişim kuruyor. 14 Mayıs 2016 tarihinde ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. Bu evlilikten 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri kız çocukları doğdu. Sinem Kobal'ın hayatını araştıranlar hakkındaki bu gerçeğe çok şaşırdı…

36 yaşındaki Sinem Kobal bu kez şaşırttı! Sinem Kobal’ın boyu…

2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti. Şimdilerde yeni projeler için görüşmeler yapan Sinem Kobal sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor.

36 yaşındaki Sinem Kobal bu kez şaşırttı! Sinem Kobal’ın boyu…

SİNEM KOBAL KİMDİR?

14 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Rize, Hemşinli bir ailenin kızıdır. Babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımıdır.

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36 yaşındaki Sinem Kobal bu kez şaşırttı! Sinem Kobal’ın boyu…

Kobal, dört yaşında Yıldız Alpar Bale Okulu'nda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etmiştir. Royal Akademi'den diplomasını almıştır.

36 yaşındaki Sinem Kobal bu kez şaşırttı! Sinem Kobal’ın boyu…

İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesinden mezun olmuştur. Başarılı bir öğrenci olan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, voleybol takımıyla ikincilik ve step birinciliği kazanmıştır. Şimdi ise latin dansı ve Aikido sporu yapmaktadır.

36 yaşındaki Sinem Kobal bu kez şaşırttı! Sinem Kobal’ın boyu…

Dormen Tiyatrosunda aldığı eğitimle sanat hayatına giriş yapmış, henüz 13 yaşındayken ilk kez Dadı adlı televizyon dizisinde rol almaya başlamıştır. Daha sonra bir sezon da Uygur Tiyatrosu'nda çalışmıştır.

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